PLENKOVIĆ ODGOVORIO NA PRIJETNJU IZ RUSIJE: TO JE PROPAGANDA

Hrvatska je odbila organizirati humanitarni let za zaposlenike ruske ambasade u Zagrebu. Moskva će odgovoriti na to”, rekla je Marija Zaharova.

U svojoj militantnoj rusofobiji, službeni Zagreb je dosegao tačku u kojoj je na nediplomatski način, kršeći pravila pristojnosti i standarda međunarodne komunikacije, odbio organizirati humanitarni let kojim bi se evakuirala velika skupina zaposlenika ruske ambasade sa svojim porodicama, uključujući malu djecu”, rekla je Zaharova, a prenosi prorežimski Sputnik.

Plenković je danas nakon sjednice HDZ-a rekao da ne vidi gdje je problem te da se ovdje radi o ruskoj propagandi.

Koliko ja znam, ti ljudi su napustili Hrvatsku. Mislim da su letjeli preko Beograda ili nešto slično. Nema tu nikakve rusofobije, postoji jasan politički stav Hrvatske da su ti koji su ničim izazvani, neopravdano, nezakonito, kršeći sva pravila međunarodnog prava i poretka, napali Ukrajinu, koja je nama prijateljska zemlja, napadaju gradove, nastavljaju ubijati žene i djecu, a da mi na to odgovorimo ovako kao i većina drugih zemalja”, rekao je Plenković.

Premijer smatra da je rok od dvije sedmice bio dovoljan.

Dali smo im više nego ostali, dvije sedmice za tih 23, 24 ljudi, to ne vidim da je problem. Tu propagandu kremaljsku, to možete postaviti ovima koji su pro-Kremlj, je li to dobro ili nije”, rekao je Plenković. prensoi “Hayat“.

