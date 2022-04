Ovo je RAZLOG zbog kog je Ilija zaklao porodicu: Stručnjak objasnio šta mu se dogodilo u noći MASAKRA

Ilija G. (21) je prije sedam dana u mjestu Kulinovci u Čačku zaklao majku Slađanu (49), oca Milana (57) i dedu Sretena (87), a Srbija i dalje ne može “da se oporavi” od strahote ovog zločina. Ilija se trenutno nalazi u Specijalnoj zatvorskoj bolnici, a o razlozima zbog kojih je počinio ovaj krvavi pir za medije objasnio je Aleksandar Stevanović, stručnjak sa Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja.

– U mnogo slučajeva u Srbiji neko je pravilo, da ako je neka manja gramaža droge, svi se vade na takozvani oportunitet. Svi ti klinci znaju šta može da ih čeka i da tako kažem, lako se izvuku. Kada su takvi slučajevi u pitanju ne postoji adekvatno praćenje institucija, a kada tome dodate individualne i ambijentalne okolnosti ekonomskog statusa, nemogućnosti da taj neko dođe do posla… dolazi do “pucanja”, odnosno, dobijate ovakav rezultat kao u Čačku, piše Objektiv.rs.

On, koliko sam vidio, ima istoriju sa narkoticima i bio je hospitalizovan u Klinici za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“. Trebalo je pratiti ga nakon izlaska iz bolnice, pratiti njegovo stanje, ali se to u većini slučajeve ne obavlja adekvatno. Kod njega je taj postpenalni prihvat očigledno bio veoma bitan faktor da počini ovo djelo.

Očigledno je imao i lucidni interval. Postpenalni prihvat je veoma bitan jer većinom svi koji izađu iz ustanova za liječenje od narkomanije, alkoholizma, iz zatvora, se teško socijalizuju poslije. Teško nalaze posao, ne prihvata ih okolina i onda jednostavno, da tako kažem, “padne mrak na oči”.

U slučaju Ilije Glišovića će takođe istraga koja se vodi da pokaže da li je možda bio pod dejstvom narkotika dok je počinio zločin, da li je imao organske sklonosti da ubije svo troje… Sve zavisi od slučaja do slučaja – rekao je Stevanović.

Glišović je podsjetimo, u noći krvavog pira trčao je od mjesta Kulinovci u kojem je počinio zločin do mjesta Atenica koje je udaljeno pet kilometara.

Ilija je, prema riječima našeg sagovornika iz istrage ovog slučaja, uhapšen na livadi u voćnjaku u kojem se krio.

– On je nakon što je zaklao roditelje i dedu sav krvav trčao do Atenice koja je udaljena pet kilometara od Kulinovaca. Policija je oko tri sata opkolila taj dio Atenice koji se zove Trnava, zapravo dio u kojem se nalazi ulica Igumana Pajsija. Ušli su u lokalni restoran za svadbe i proslave u kojem je u tom trenutku bilo neko veselje, a potom zamolili ljude da se zaključaju unutra jer je potjera za Ilijom u toku. Našli su ga u voćnjaku na livadi. Tu se krio – kaže sagovornik.

Ističe da je Ilija prvo lupao na vrata jedne kuće koja mu je otvorio muškarac.

– Tražio mu je čistu garderobu, ali ga je taj čovjek odbio. Poslije je zvonio kod majke od prijatelja koja mu je dala čistu majicu u kojoj je potom pobjegao u pravcu te livade na kojoj su ga opkolili i uhvatili. To je bilo oko 3 sata noću – kaže on.

Podsjetimo, zločin kakav ni najsatriji mještani Čačka ne pamte dogodio se u prošli petak oko 23 sata kada je Ilija Glišović (21) presudio majci, ocu i dedi, a zatim pobjegao. Preklane roditelje i dedu pronašao je Ilijin rođeni brat Nikola.

– Mladić je pozvao policiju i rekao da se u hodniku njegove kuće nalaze tijela roditelja. Da je svuda okolo mnogo krvi. Međutim, tek kada je došla policija u spavaćoj sobi nađeno je i tijelo njegovog dede. Ulazna vrata bila su sva krvava. Nikola je odmah policiji rekao da je zločin najvjerovatnije počinio njegov brat Ilija – kaže naš sagovornik blizak istrazi.

Prema našim informacijama, tijelo Svetlane (49) nađeno je u hodniku kuće, a nedaleko od nje bio je Milan (57). U sobi je policija zatekla tijelo Sretena (87).

Obdukcija je pokazala da je troje Glišovića ubijeno nožem. Ilija se na saslušanju branio ćutanjem.

Prebačen u Specijalnu zatvorsku bolnicu

Ilija je prije četiri dana prebačen u Specijalnu zatvorsku bolnicu u kojoj mu se trenutno rade neuropsihijatrijski pregledi, odnosno vještačenje.

Na osnovu vještačenja će biti donijeta odluka da li će svoju kaznu služiti u Kazneno popravnoj ustanovi, odnosno, zatvoru, ili će se ona nastaviti u ustanovi u kojoj se on trenutno i nalazi.

– Sa njim trenutno radi najjači tim neuropsihijatara u Srbiji, sudskih vještaka koji svojim posebnim metodama procenjuju njegovo psihičko stanje. On se već liječio u ustanovi ovog tipa, odnosno, bio je klinici za psihijatrijske bolesti “Dr Laza Lazarević” i ima istoriju korišćenja narkotika, te su metodi ispitivanja pacijenata u takvom slučaju donekle, da tako kažem, olakšana.

Ono što je najvažnije sada je to da se ocijeni da li je on u trenutku kada je počinio zločin bio svjestan ili nije. Ukoliko se dokaže da nije, on će svoju kaznu najvjerovatnije u Specijalnoj zatvorskoj bolnici da odsluži. Ukoliko se dokaže da je bio svjestan, postupak je drugačiji – rekao nam je sagovornik iz istrage ovog slučaj.

Inače, Specijalna zatvorska bolnica se nalazi u sklopu Okružnog zatvora u Beograda, poznatijeg kao CZ. Na četvrtom spratu zgrade su dva odjeljenja psihijatrije, A i B, gde se nalazi 65 odsto onih pacijenata koji su počinili jedno ili više ubistava. Njima je izrečena mjera obaveznog psihijatrijskog liječenja, koja ponekad može trajati i doživotno.

Facebook komentari