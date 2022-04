Otac nestalog Mateja: Zanima me gdje se on nalazi i zašto je otišao

“Jutros sam razgovarao s policijom, kao i svaki dan, nema nikakvih informacija koje su važne za nekakvu promjenu načina slaganja mozaika. Matej još uvijek nije pronađen”, rekao je Periš za HRT.

Dodaje da su mu jutros potvrdili da i dalje rade na slučaju i da se potraga nastavlja.

Nenad Periš se nedavno vratio u Split kako bi bio oslonac svojoj obitelji. Kako kaže, svaki dan je u komunikaciji sa srpskom policijom.

“Uvjerio sam se već niz puta da srpska policija uistinu želi riješiti ovaj slučaj. Profesionalno ga žele riješiti, nestao je čovjek na području Srbije, koji nije pronađen, to je za njih profesionalni izazov”, rekao je Periš.

Otkako se vratio u Split, u Dunavu je pronađeno nekoliko mrtvih tijela. Periš je odmah o svemu obaviješten. Tvrdi da su to profesionalci i da svoj dio posla profesionalno odrađuju. prneosi “Novi“.

Matejev otac razgovarao je s prijateljima svoga sina. Navodi da im je teško te da njega isključivo interesira gdje se Matej nalazi.

“Želim do toga doći, samo me istina može do toga dovesti. Samo mi je važno da znam razlog zašto je Matej otišao i da ga pronađu, živoga ili kako god bude. Realnost je realnost, moramo prihvatiti što god da bude”, izjavio je Nenad Periš za HRT.

Zamolio je sve koji išta znaju o slučaju da informacije dostave Ministarstvu unutarnjih poslova Hrvatske ili Srbije.

Facebook komentari