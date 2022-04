Slab zemljotres pogodio Hrvatsku

Novi zemljotres dogodio se jutros u Hrvatskoj, na Baniji, 26 kilometara istočno od Karlovca.

U 7 sati i 15 minuta seizmografi Seizmološke službe Republike Hrvatske zabilježili su slab zemljotres s epicentrom 3 km sjeveroistočno od Gline, piše Avaz.

Magnituda potresa iznosila je 2.7 prema Richteru a intenzitet u epicentru III-IV stepena EMS, javila je Seizmološka služba Hrvatske.

