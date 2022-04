NOVI DETALJI PORODIČNE TRAGEDIJE KOJA JE POTRESLA REGION! Jedna stvar za sada ostaje MISTERIJA

U petak veče, oko 23 časa, Ilija je oštrim predmetom, najvjerovatnije nožem, zadao smrtonosne povrede svom ocu Milanu (58), majci Snežani (49) i dedi Sretenu (87), i to u njihovoj porodičnoj kući u Ulici broj 667. Nakon počinjenog krvavog pira, dao se u bjekstvo, ali je brzom i efikasnom akcijom čačanske policije uhapšen u subotu ujutru oko 9.30.

Beživotna tijela svojih roditelja i dede pronašao je u noći između petka i subote Ilijin stariji brat Nikola, koji je, navodno, bio u noćnom provodu. Kada je došao kući, vrata doma su bila zaključana, pa je on razbio prozor i ušao u kuću, u kojoj je zatekao stravičan prizor. Na sve strane bilo je krvi, a jedno do drugog ležali su leševi njegovih najmilijih. On je odmah slučaj prijavio policiji, koja se dala u potragu za ubicom.

Poslije lociranja, Ilija je u subotu ujutru uhapšen na ulici, nedaleko od takozvane trnavske raskrsnice, na oko 500 metara od mjesta zločina. Policija je pretraživala i teren u naselju Obrež, pa se pretpostavlja da je na ovom mjestu ubica ostavio tragove koji će pomoći rasvijetljavanju zločina koji je zaprepastio posebno komšije i rodbinu Glišovića. Njemu se stavlja na teret da je izvršio krivično djelo teško ubistvo.

Određeno mu je zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom Višem javnom tužilaštvu.

Prema našim saznanjima, Ilija je ranije bio uzoran i fin mladić, koji se bavio sportom, odnosno trenirao je fudbal. Susjedi su nam ispričali da je prije godinu, godinu i po, zapao u loše društvo, te je počeo da se drogira. To je donijelo velike nevolje ovoj porodici, koja je, inače, prije toga živjela mirno i bez trzavica.

Dešavalo se u posljednjih šest mjeseci da je Ilija maltretirao svoje roditelje, često je intervenisala i policija. Prije više od mjesec dana nasrnuo je na oca nožem, ali ga nije povrijedio. Tada je dolazila policija i Ilija je završio na odeljenju psihijatrije čačanske bolnice, gdje je proveo tridesetak dana na odvikavanju od narkotika – kazala nam je komšinica i poznanica Glišovića.

– Kada je izašao iz bolnice bio je, činilo se, staložen. Viđali smo ga svakodnevno sa djevojkom u obližnjem lokalu, i ništa nije ukazivalo da će počiniti ovakav stravičan zločin.

Najveći šok, ipak, preživeo je Ilijin brat Nikola, koji je pronašao beživotna tijela roditelja i dede. Njemu su u pomoć pritekle komšije, koje su ga odvele u njihov dom.

Nikola je izbezumljen. On je poslije jezive scene koju je zatekao u kući pozvao komšinicu sa kojom se druži, a koja je na studijama u Nišu. Ona je svojoj majci rekla da joj je Nikola javio da se nešto strašno dogodilo i da odmah ode kod njega, što je žena i učinila. Bila je sve vrijeme sa njim, pa i u trenucima kada su iznosili jedno po jedno tijelo iz kuće. To je bilo posebno strašno. Svi smo ovdje zapanjeni i nemamo riječi, a naročito nam je žao Nikole koji je sada ostao sam – ispričali su nam Glišovićevi susjedi.

– Nije nam jasno da Ilija nije bio pod nekakvim nadzorom, ako je već više puta maltretirao roditelje, pa čak i nasrtao nožem…

Radenko Gagić, komšija i brat od tetke dede Sretena, rekao nam je da je užasnut vijestima koje su u subotu ujutru stigle do njega.

Viđao sam često Milana i Snežu. Ne mogu da vjerujem da ih više nema. Imao sam nekih saznanja da je Ilija imao nekih problema, ali ne bih ja o tome da pričam, ipak je to stvar policije i istražnih organa – kazao nam je Radenko.

Prema našim saznanjima, supružnici su bili zaposleni, živjeli su skroman i povučen život. Nikola se prije izvjesnog vremena zaposlio u Kragujevcu, gdje je često boravio.

Ne znam šta da vam kažem. Uništena mi je porodica. Ovo mi je veoma teško palo…

Strašno i bolno – kroz suze nam je prozborio Sretenov brat Isidor Glišović.

Motiv misterija

Za sada nije poznato šta je motiv ovog monstruoznog masakra, ali se pretpostavlja da je Ilija bio pod dejstvom narkotika u trenutku zločina. O svemu će detalji biti poznati nakon istrage.

Tužilac je naložo obdukciju tijela pokojnika, koja su u jutarnjim satima u subotu prevezena u mrtvačnicu čačanske bolnice, piše Srbija danas.

