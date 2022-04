Vulin odgovorio Izetbegoviću: Srpski svet se stvara i on tu ništa ne može

“Kada vidim koliko smetam Izetbegoviću ne mogu da ne osjetim ponos.” – rekao je Vulin.

Vulin je rekao da Bakiru Izetbegoviću ne preostaje ništa osim mržnje, jer ne može da utiče ni na šta.

“Srpski svet se stvara i on tu baš ništa ne može da učini osim da mrzi kao što decenijama mrzi sve što je srpsko. Ne sumnjam da bi Izetbegović volio da me nema u nekoj sljedećoj Vladi Srbije, ali on se o tome neće ništa pitati. I neka ne brine, ja ne šetam po Bosni, obično dolazim u Republiku Srpsku – izjavio je ministar unutrašnjih poslova i lider Pokreta socijalista Aleksandar Vulin, komentarišući intervju lidera SDA BiH Bakira Izetbegovića za N1 u kojem je kometarisao ministra Vulina i izrazio želju da u budućem periodu “Vulina bude manje”.

“Vulin nam tu šeta po BiH, širi srpski svet. Mislim da će toga biti manje nakon izbora u Srbiji. Mislim da će biti manje podrške Rusiji”, rekao je lider SDA za N1.

Kompletan intervju sa liderom SDA Bakirom Izetbegovićem pogledajte u programu N1 večeras u 20 sati.

Facebook komentari