Miodrag umro u krevetu, supruga pokušala da mu pomogne pa umrla za njim

Policija u njihovom stanu nije pronašla tragove premetačina a na telima nije bilo vidljivih povreda, pa je već nakon završetaka policijskog rada bilo skoro izvesno da bračni par nije žrtva zločina.

Međutim, radi otklanjanja bilo kakve sumnje u uzrok njihove smrti, leševi su upućeni na obdukciju u niški Institut za sudsku medicinu. Kako saznajemo, obdukcija je potvrdila da smrt supružnika nije posledica krivičnog dela.

– Utvrđeno je da je Miodrag preminuo usled srčanog zastoja. Verujemo da mu je pozlilo, a da li je starica pokušala da mu pomogne ili je već bio mrtav kada mu je prišla, to se nikako ne može saznati. Ono što je izvesno je da je on prvi umro, a da je ona dobauljala do njega jer je bila teško pokretno zbog bolesti. Nađena je pokraj njegovog kreveta, umrla je verovatno dan kasnije, jer je i sama bila teško bolesna a u njenom želucu i crevima nije ustanovljeno prisustvo nikakva hrane, te je smrti doprineo i stres i iscrpljenost . Zbog teškog zdravstvenog stanja nije mogla da pozove pomoć koja bi možda za nju značila razliku između života i smrti naročito uzimajući u obzir da je nakon Miodragove smrti ostala bez terapije – navode sagovornici Telegrafa upoznati sa ovim slučajem.

Komšije preminulih ljudi kazali su da su ih poslednji put videli u petak, te da im je bilo sumnjivo što danima nisu podizali roletne niti im je u sobama gorelo svetlo.

– Posumnjali smo da im je pozlilo pa smo pokušali da podignemo roletne jer su vrata bila zaklučana. Kako nismo uspeli da uđemo, odlučili smo da pozovemo vatrogasce i policiju. Vatrogasci su razbili prozore i zatekli ih mrtve u sobi – priča Milja Jovanović, prva susetka Georgieva.

Kaže da su Miodrag i Todora napravili veliku porodičnu kuću jer imaju dva sina, ali da su obojica život nastavili u inostranstvu.

– Živeli su sami jer su oba sina, nakon što su završili fakultete, otišli u Kanadu. Povremeno su dolazili i oni i unuci i praunuci. Komšije su bili mirni ljudi, Miodrag je imao rutinu, svakog jutra je išao na pijacu da kupi namirnice, zato smo se zabrinuli kada se nekoliko dana nije pojavio – kazala je Mllja, prenosi luftika.

