Džaferović: Ukrajina je upozorenje EU-u i NATO-u da ako ne reaguju kriza se može prenijeti na Zapadni Balkan

Trenutna kriza u Ukrajini je veliko upozorenje Evropskoj uniji (EU) i NATO savezu koja se, ukoliko euoatlanski partneri ne reaguju, može prenijeti i na područje Zapadnog Balkana, izjavio je član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović nakon održavanja Diplomatskog foruma u Antaliji.

Džaferović je u izjavi za Anadolu Agency (AA), koja je globalni komunikacijski partner Diplomatskog foruma, poručio da “postoji bojazan” da će se kriza izazvana ratom u Ukrajini prenijeti na region Zapadnog Balkana.

“Poznato je da postoji ruski uticaj i na području Zapadnog Balkana i Bosne i Hercegovine i s tog aspekta, ta vrsta bojazni postoji. Međutim, ruska agresija na Ukrajinu je toliko opasan događaj u sadašnjem trenutku razvoja čovječanstva da je to izazvalo jednu vrlo snažnu reakciju od civiliziranog svijeta. Reakciju koja je ujedinila i one koji do tada nisu bili jedinstveni kada je u pitanju odnos prema ruskim uticajima u svijetu”, rekao je Džaferović.

Dodao je da, kada je region Zapadnog Balkana u pitanju, trenutna situacija u Ukrajini predstavlja snažnu poruku euroatlantskim partnerima šta se može dogoditi ukoliko se “bude nijemo posmatralo, a ne bude se ništa činilo kako bi se ruski uticaj smanjio”.

“To je već dalo određene rezultate kada je u pitanju BiH. Ja vjerujem da iako taj uticaj postoji, da se sve skupa na kraju, ukoliko bude djelovala euroatlantska zajednica onako kako treba da djeluje, neće prenijeti na Zapadni Balkan, pa ni na BiH. Vjerujem da će reagovati”, naglasio je član Predsjedništva BiH.

Podvukao je da je u ovom trenutku najbolje da se otvore vrata EU-a i NATO-a za sve države regiona.

“Mislim da bi članstvom u EU-u i NATO savezu BiH bila sigurnija i zaštićenija. Ovo je pravi trenutak. Zapadni Balkan i BiH se nalaze u samom trbuhu EU-a. Logično je da jednog dana postanu i članom EU-a. Što se prije to dogodi biće manje rizika, manje opasnosti, manje ovakvih izazova”, kazao je Džaferović.

Ukazao je na to da je u regionu ojačala anti-NATO retorika, koja je usporila proces integracija BiH u vojni savez.

“(Milorad op.a.) Dodik je kao predvodnik anti-NATO snaga u BiH odlučio da blokira proces. Mi smo uspjeli da dostavimo prvi godišnji Nacionalni plan pod nazivom Program reformi, ali ovo navodim samo kao primjer šta znači kada se propusti prilika u politici i životu generalno. Nadam se da ovog puta neće biti propuštenih prilika, da će situacija i stvarnost koja se dešava u svijetu s ruskom agresijom na Ukrajinu biti na ispravan način iščitana od svih onih koji treba da je iščitaju”, istakao je Džaferović.

Podsjetio je da BiH funkcionira po Dejtonskom mirovnom sporazumu, prema kojem NATO ima obavezu da štiti suverenitet i teritorijalni integritet te zemlje.

Dodao je da se BiH od početka godine suočava s izraženom političkom krizom, ali i sigurnosnim prijetnjama zbog čega je upozoravao međunarodnu zajednicu na djelovanje. Podrška BiH potvđena je povećanjem Evropskih vojnih snaga (EUFOR Althea).

“Nakon toga došlo je do invazije Rusije na Ukrajinu, još jedne neposredne opasnosti i za Zapadni Balkan i BiH i konačno je međunarodna zajednica počela da djeluje. Euroatlantska zajednica je reagovala i praktično su udvostručili vojne efektive u BiH i rasporedili ih na mjestima gdje su se dogodili incidenti u prvih desetak dana januara. Dobro je da je došlo do jačeg vojnog prisustva u mojoj zemlji jer vojno prisustvo NATO-a i EUFOR-a je obaveza po Dejtonskom mirovnom sporazumu. Bolje je požar spriječiti nego ga gasiti”, poručio je Džaferović.

Govoreći o ruskom napadu na Ukrajinu, član Predsjedništva BiH je ponovio kako nema dileme da Moskva “vrši agresiju i invaziju na teritorijalni integritet i suverenitet svog susjeda”.

“Cijeli civilizirani svijet je to tako kvalificirao, osudio, stao na stranu suvereniteta i teritorijalnog integriteta nezavisne države Ukrajine i, naravno, cijeli svijet poduzima mjere, koje je moguće poduzeti, kako bi se kriza završila, odnosno kako bi se zaustavila ruska agresija na Ukrajinu”, rekao je Džaferović.

Dodao je da su poruke jasne, a to je da je mir jedini način u kojem se može djelovati.

Džaferović je poručio da je Diplomatski forum u Antaliji ozbiljna i važna platforma za raspravu o svim važnim pitanjima u svijetu.

“Cilj je da se na globalnom planu raspravljaju principi na kojima je utemeljena akcija cijelog svijeta po ovim i drugim pitanjima. Cilj je da život ljudi na planeti u budućnosti bude uređen unutar univerzalnih civilizacijskih principa – pravde, mira, jednakosti, slobode, demokratije”, kazao je Džaferović podsjetivši da je prošlogodišnji, prvi Diplomatski forum održan u jeku globalne pandemije koronavirusa, a ovogodišnji za vrijeme “opasne krize u kojoj živi čovječanstvo”.

