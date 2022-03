Milanović: Letjelica je došla iz Ukrajine. Ovo je ozbiljan incident

Podsjetimo, sinoć oko 23 sati na zagrebački Jarun pala je bespilotna letjelica ruske proizvodnje.

“Ovo je ozbiljan incident”

“Znamo kakav je objekt doletio. Letio je iznad Mađarske preko 40 minuta, u hrvatskom prostoru letio je manje od 7 minuta. Ovo je ozbiljan incident”, rekao je predsjednik.

“Pozivam građane da budu mirni. Procjenjujemo da ovo nije usmjereno protiv Hrvatske. Određene proceduralne stvari moramo ispitati, kako je do ovog došlo a da letjelica veličine aviona nije srušena na putu od Ukrajine do Zagreba”, rekao je.

“Nisam vidio da je netko o ovom izvijestio na BBC-ju i Al Jazeeri, kao da je pala kiša”, rekao je.

“Istražuje se kako je moguće da ovo nitko nije primijetio”

“Trenutno je predmet ozbiljne istrage kako je moguće da ovo nitko nije primijetio. Pitanje je je li Hrvatska s ovom razinom obrane mogla išta napraviti. Bilo je vrlo kratko u našem zračnom prostoru. Nazvao sam jutros premijera”, rekao je Milanović.

“Činjenice će se utvrđivati. Kako je moguće da jedna nesofisticirana letjelica provede više od sat vremena iznad članice NATO-a i da nitko to ne primjećuje. Uključene su vojne službe u istragu. Kako stvari zasad stoje, letjelica je doletjela iz prostora Ukrajine, srušila se iznad Zagreba kad je nestala bez goriva”, rekao je.

“Nisam se čuo s Orbanom, Plenković ga je vidio u Francuskoj. I Mađarska je trebala imati podatke u najkraćem mogućem vremenu, a nije se dogodilo ništa”, rekao je Milanović.

“Ovisimo o zapadnim saveznicima”

“Događaj je ozbiljan. Sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost će biti kad se premijer i ja dogovorimo. Brifiran sam prije pola sata. Sjednica Vijeća u formatu koji se koristi kao prilika za fotografiranje nema smisla. Kad me u ovakvom trenutku nazove premijer, kad se čujem s ljudima koji nešto znaju, kad se čujem s gradonačelnikom, to je to. Vijeće nije operativno tijelo”, rekao je.

“U ovom stranju je naša protuzračna obrana koliko se u nju ulaže. U tom smislu ovisimo o zapadnim saveznicima, sve dok ne dobijemo 12 zrakoplova, koji će isto biti beskorisni dok se u njih ne ulože neka sredstva”, rekao je.

“I u najboljim okolnostima, ovo je takva izvanredna i nepredviđena situacija da morate ovisiti o partnerima i članicama NATO-a, koje nam nisu nesklone, i očito je kod njih došlo do nekog propusta”, rekao je.

“Nema potrebe da se ukrajinskog ambasadora poziva na razgovor”

“Nema potrebe da se poziva ukrajinskog veleposlanika na razgovor, tamo je rat i stvari su izvan kontrole. Ne znam što bismo dobili time. Samo se nadamo da se to više neće dogoditi. To je letjelo 1000 kilometara”, rekao je predsjednik.

“Šef NATO-a je tehnička osoba, to smo gledali i u vrijeme bombardiranja Srbije, glavni tajnik NATO-a je koordinator, on govori u ime Saveza i često kaže stvari koje nisu koordinirane. Nema smisla ga prozivati. Naučit ćemo nešto iz ovoga. Nije se dogodilo ništa”, rekao je Milanović, piše Index.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

