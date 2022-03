Slava Ukrajini: Veliki protest protiv ruske agresije održan u Zagrebu!

Uz intoniranje himni Hrvatske i Ukrajine, okupljeni na glavnom zagrebačkom trgu nosili su ukrajinske i hrvatske državne zastave te poruke kojima traže mir i prestanak agresije: “Stop the war in Ukraine”, “Pray for Ukraine”, “Stop the war, save Europe”, “Give peace a chance”, “No war, slava Ukrajini”, itd.

Uz pripadnike ukrajinske nacionalne manjine koji su na skup stigli iz različitih dijelova Hrvatske, prosvjedu su se pridružili brojni Zagrepčani kako bi pružili podršku ukrajinskom narodu, a istaknuto je kako je Ukrajina bila među prvim zemljama koje su priznale međunarodni suverenitet Hrvatske na početku Domovinskog rata. prneosi “Radiosarajevo“.

Ukrajinski veleposlanik u Hrvatskoj Vasilj Kirilič, koji na početku svog obraćanja nije mogao suzdržati suze, podsjetio je na sliku norveškog slikara Edvarda Muncka naziva Krik zapitavši se zbog čega je taj krik naslikan.

“Možda je taj krik bio inspiriran ovim đavolskim načinom koji se dogodio nakon sto godina u Europi. Taj krik je krik protiv cinične, katastrofalne, brutalne agresije Rusije protiv Ukrajine, protiv uništavanja Ukrajine i Ukrajinaca, uništavanja gradova, bolnica i škola, djece i staraca. Taj krik je protiv terorističkog napada na najveću nuklearnu elektranu u Europi, protiv agresije, jer ovo nije rat nego genocid. Zlikovci će stati ispred međunarodnog suda. Molim svijet, NATO i Europu da zaustave ovog đavola u Ukrajini kako ga ne bi zaustavljali u zemljama istočne Europe. Molim svijet, NATO i Europu da zatvore nebo nad Ukrajinom i na taj način spase tisuće života Ukrajinaca, žena, djece i staraca”, poručio je Kirilič.

U ime veleposlanika država Europske unije, okupljenima se obratio ambasador Francuske, države predsjedateljice Vijećem EU-a, Gael Veyssière, koji je poručio kako svi u Europskoj uniji suosjećaju s ukrajinskim narodom.

“Važno je iskazati solidarnost i podršku te oduprijeti se agresiji, invaziji i ratu kojeg vodi Rusija na europskom tlu protiv Ukrajine. Ovo se događa u Europi i ne možemo okrenuti glavu. Uz humanitarnu i vojnu pomoć, potrebno je poduzeti akcije protiv Ruske Federacije putem sankcija”, poručio je Veyssière.

Slično je poručio i hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu Tonino Picula.

“Iskazati solidarnost je važno, ali međunarodna zajednica, ako želi zaustaviti rat u Ukrajini, mora biti jedinstvena i u akciji protiv ruskog režima. Vladimir Putin je potcijenio želju i sposobnost Ukrajinaca da se brane i odbrane, potcijenio je želju zapada da pomogne. On je precijenio svoju snagu, Putin je svakako diktator, ne zna se je li gora agresija koju provodi nad Ukrajinom ili njegovi govori kojima to pokušava opravdati”, rekao je Picula.

Picula je poručio da Vladimir Putin, isto kao i Slobodan Milošević zbog ratova 90-ih godina, mora odgovarati pred međunarodnim sudom.

“Putin pokušava kontaminirati civilizirane odnose između naroda i država. Danas krvari Ukrajina, ali uskoro će iskrvariti Putinov režim, u to nema nikakve sumnje”, poručio je Picula.

Ministar znanosti i obrazovanja i izaslanik hrvatske Vlade Radovan Fuchs upozorio je na hiljade ljudi kojima prijete ratna razaranja i na one koji su u zbjegu prema zapadnim susjedima.

Dvadestčetvrti februar 2022. godine označava prijelomnicu u postojanju našeg kontinenta. Rusija je započela ničim izazvana svoju vojnu agresiju i invaziju Ukrajine raketiranjem brojnih ciljeva na cijelom ukrajinskom teritoriju grubo kršeći suverenitet Ukrajine i međunarodno pravo”, poručio je Fuchs.

Dodao je da je ovo sukob između vladavine prava i vladavine oružja, između demokracija i autokracija, između poretka utemeljenog na pravilima i svijeta gole agresije.

“Cijeli svijet zna zbog čega smo tu danas, zbog rata. Rusija je napala i uništava Ukrajinu, moramo nešto poduzeti, borimo se na svoj način”, poručila je jedna od sudionica skupa Marta Martinčić, tajnica Kulturnog ukrajinskog društva iz Rijeke.

Do kraja su se čuli slični stavovi.

“Neka se ove bombe i rakete okrenu za 180 stupnjeva, natrag. Ukrajina želi mir i slobodu. Ukrajina će pobijediti”, kazala je Olga Kaminska predsjednica riječkog Kulturnog ukrajinskog društva.

Mirni skup na Trgu bana Jelačića prenosila je direktno Hrvatska radiotelevizija.

