Nenad Periš: Moj Matej je imao bijele tenisice, otklonjena je mogućnost da se radi o njemu

Da, izvijestili su me o tom pronalasku, kao što su me do sada svaki puta izvijestili kada bi pronašli neko tijelo ili neku osobu. Međutim, osoba koja je pronađena na sebi je imala obučene tamne tenisice, a kako je moj Matej, u noći nestanka imao bijele tenisice, otklonjena je mogućnost kako bi se moglo raditi o njemu, rekao je u telefonskom razgovoru za Slobodnu Dalmaciju Nenad Periš.