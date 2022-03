IPAK NIJE MATEJ PERIŠ! Tijelo nađeno kod Kostolca ne može biti nestali Splićanin, a ovo su KLJUČNI RAZLOZI!

ijTelo je pronašao alas koji je pecao u blizini, a prema svjedočenju alasa, ali i Nenada Periša, nije riječ o nestalom Mateju Perišu, piše Informer. Ključni detalji već razmatrani u potrazi za nestalim Perišem ne poklapaju se sa pronađenim ostacima.

Naime, ono što pobija tezu da se radi o Mateju je da je tijelo pronađeno u poodmakloj u fazi raspadanja, što znači da se u vodi nalazi bar šest mjeseci. Dok je Matej Periš nestao u noći između 30. i 31. decembra.

Takođe, patika pronađena na tijelu ne odgovara opisu onih patika koje je nosio Matej u noći nestanka, što je i potvrdio Nenad Periš. Jer, prema informacijama Kurira, na tijelu nađenom kod Kostolca su crne patike.

– Policija me u petak nazvala i tražila da im potvrdim je li Matej imao bijele ili plave patike. Imao je bijele koje su sa strane imale plavo slovo V. Ja sam im proslijedio fotografiju patika kakve je imao i Matej, jer ja imam iste takve. On je nosio broj 44/45 zavisno od modela, a ja nosim broj veće. Pitali su me to zato što su tokom potrage našli plave patike – rekao je Nenad Periš.

Na pronađenom tijelu donji dio odjeće se raspao zbog dugog stajanja u vodi, a vidljivi su ostaci donjeg veša na kojem piše “underware”, svjedoči alas i dodaje da je nesrećni čovjek vjerovatno izuzetno dugo bio u vodi, pa je pronađen dio trupa.

Stručnjaci su objasnili da nakon toliko dugog stajanja u vodi riječne ribe “napadaju” tijelo, što dovodi do toga da je neprepoznatljivo. Dežurni tužilac naložio je obdukciju ostataka tijela, kako bi se obavila identifikacija i, eventulno, utvrdio uzrok smrti.

Facebook komentari