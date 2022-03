62 dana od nestanka Periša: Otac Nenad progovorio o misterioznom žutom vagonu

Njegov otac Nenad istog je trenutka otišao u Beograd, kako bi pomogao u potrazi za sinom i od tada u tom gradu iščekuje bilo kakve informacije, piše Dnevno.hr.

“Svjestan sam da je prošlo već 60 dana od nestanka moga, našega Mateja. Kao što sam vam već rekao, prije 20-ak dana počeo sam malo raditi, preko kompjutera se priključim pa pomognem koliko mogu mojim kolegama na Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije (NZJZ SDŽ). Radim i nešto malo fizički, da bih ostao u fizičkoj kondiciji, a u mojoj psihičkoj kondiciji jako puno mi pomaže Crkva, molitva”, priča njegov otac Nenad za Slobodnu Dalmaciju te priznaje da je svjestan da se mora vratiti životu ali dodaje kada to učini, to više nikada neće biti onaj isti Nenad Periš koji je bio do ovog neshvatljivog i groznog događaja.

Kaže da trenutak za povratak u Split još nije došao te kada osjeti da je vrijeme da se vrati i kada to prelomi u sebi, onda će krenuti. Priznaje da ne zna kada će to biti i da se dalje nada da će se u Split vratiti sa svojim sinom, jer ga tamo svi očekuju.

Potraga za Matejem i dalje traje, a srbijanska policija reaguje na svaki potencijalni trag i dojavu, koji zaista ima što i sam Nenad potvrđuje.

“Došao u Beograd prvenstveno kako bih istražiteljima bio od pomoći i da bi ga što prije pronašli. Nada da je živ nije nestala u meni, vjerujem da je to tako. Ima jako puno lažnih dojava da je Matej negdje viđen. Svaki dan imam pet do šest dojava da su ga ljudi ‘prepoznali’ i onda ispočetka, s novom nadom, idemo to provjeravati. Nažalost, sve su te dojave plod velike želje ljudi da se Mateja pronađe, pa od te velike želje u nekim drugim ljudima vide moga sina”, kaže Periš.

A dojava da je Matej negdje viđen je bezbroj. Jedna u nizu posljednih bila je dojava jednog starijeg Novosađanina koji je navodno javio da je primijetio osobu koja sliči na Mateja, zatim je jedna građanka također prijavila da je navodno vidjela Mateja. MUP sve takve dojave mora provjeraviti te se nastavlja intenzivno raditi na slučaju.

Građani okupljeni oko stranice Pravda za Mateja Periša su međutim i samoinicijativno krenuli u potragu kako bi provjerili informacije da je Matej Periš primjećen kod napuštenih željezničkih vagona kod Savske ulice u Beogradu.

“Bili smo tamo. Radi se uglavnom o vagonima koji su na remontu i nema ih puno. Nažalost, osoba koja sliči na Mateja nije viđena! Obavili smo detaljne razgovore sa skretničarem koji nas je upoznao s parom koji živi u jednom vagonu već godinu dana. Oni znaju apsolutno svako lice koje tamo boravi ili prenoći. Sada su vagoni prazni, ali navečer uglavnom dolaze beskućnici da prespavaju”, napisali su u objavi. Navode i da nisu zatekli žuti vagon koji je spominjala djevojka koja je navodno primijetila Mateja.

“Što se tiče žutog vagona, koji je djevojka spominjala, vidjeli smo žutu lokomotivu, a ne napušteni vagon. Kažu da je nekada bio žuti napušteni vagon, ali ga više nema. Možda je bio tamo kad je dotična djevojka šetala sa psom”, napisali su. prenosi “Radiosarajevo“-

