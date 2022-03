Makedonski predsjednik u novembru znao da Rusija sprema invaziju

“Prva potrvrđena saznanja da Rusija priprema invaziju na Ukrajinu, na cijelu teritoriju, mi što smo ovlašteni da primamo te informacije preko NATO mehanizama dobilo smo 5. novembra prošle godine. Prije četiri mjeseca”, rekao je Pendarovski u intervjuu Televiziji Sitel.

Kako je istakao, ono što je zaprešaćujuće koja je NATO “sila, koja je to mašinerija, koliki su to resursi i u satelitima i na zemlji je bilo to da je u tom previđanju promašaj vremena napada bio samo za tri dana, dok nije bilo promašaja u obimu operacije i da će da se napadati baš u ova tri magistralna pravca”.

“Moram da kažem da neki krupni obavještajni servisi u to vrijeme, da ne kažem do Nove godine, nisu vjerovali da je to tačno. Pa su provjeravali i na svoj način. Sada vodimo da se potvrdilo da je to bila 100 posto tačna informacija”, rekao je Pendarovski. prneois “N1“.

