NENAD PERIŠ I VODITELJICA ZAPLAKALI: ” Sreo sam jednog šetača u Beogradu…” Otac nestalog mladića kroz suze ispričao šta mu je rekao

Potraga za nestalim mladićem i dalje traje, a više od mjesec i po dana u Beogradu se nalazi Matejev otac Nenad Periš, koji je u glavni grad Srbije pohitao čim je dobio informaciju o nestanku svoga sina,prenosi Novi.

U Jutarnjem programu na TV Prva, gdje je Periš iznio nove informacije o ovom slučaju, voditeljka mu je jasno stavila do znanja ima zaista veliku podršku svih ljudi i da su svi dirnuti njegovim dostojanstvenim ponašanjem.

– Vjerujte, više ne brojim dane, samo čekam da mi telefon zazvoni, da mi se javi Matej ili da mi neko javi kako mi je sin pronađen. Realnost je ta koja me najviše muči, prošlo je puno vremena od Matejevog nestanka, ali onda pomislim kako još uvijek ima momenata koji ukazuju na to da je Matej živ. I to je ono što me drži na životu – rekao je Nenad Periš.

– Policija radi svoj posao, to mogu potvrditi gde god treba, neću to nikad prestati da ponavljam. Oni rade ono što treba kao ljudi i kao profesionalci, i za to im hvala.

– Šetao sam nedavno pored Ade u Beogradu. Sreo sam još jednog šetača, pogledali smo se. On me pita “jeste vi Nenad”, ja kažem jesam. Kaže: “Ne znam šta bih vam rekao, ali ako mogu nešto bih vam poklonio”, i pokloni mi jednu čokoladicu. I šta sad reći, on je poklonio cijeli svijet, to nije bila čokoladica, to je bio cijeli svijet. To su bile sve emocije koje je mogao da mi da, to je to. Zato moramo biti bolji ljudi, ne smijemo nikad zaboraviti da neka čokoladica znači cijeli svijet – ispričao je otac nestalog mladića brišući suze.

On je dodao i da smo “svi ljudi, samo nekad to zaboravimo”.

– Nismo ni krivi, dogodi se, ali treba živjeti punim plućima, voljeti ljude, biti iskren, život je lijep – poručio je.

– Nadam se da će se Matej Periš pojaviti – rekao je Nenad Periš na kraju razgovora.

Facebook komentari