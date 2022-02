Anketa Hrvata o izjavama Izeta Fazlinovića: Evo šta misle da je “maksuzija”

Nakon što je profesorica na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Osijeku i glavna urednica naučnog časopisa “Jezik” Sanda Ham predložila da se televizijske serije nastale na zapadno-južnoslavenskim jezicima koje Hrvati razumiju, poput srbijanskog i bosanskog, titluju, digla se prava lavina komentara.

– Zamislite popularnu seriju Nove TV “Lud, zbunjen, normalan”, mi svi čujemo da to nije na hrvatskom jeziku. I moramo se odrediti prema tome, hoće li to imati ili to neće imati prijevod – rekla je profesorica Ham.

Mnogi su njenu izjavu ismijali i hiljadama gledatelja serije zaista ne treba prijevod bosanskog jezika.

Ali, u seriji ima nekih izraza koji se ponavljaju i za koje postoji mogućnost da se ne mogu lako razumjeti u Zagrebu, piše Index.hr. Isti portal je napravio anketu s 10 izraza Izeta Fazlinovića i pita čitaoce da li znaju šta znače.

Među pomenutim izrazima su “sunce ti kalajisano”, “maksuzija”, “karindžanje”, “basamaci” itd.

Sudeći prema odgovorima, Hrvati imaju najviše problema sa izrazom “maksuzija”, pa ih većina smatra da to znači “žestok” ili “ljut”. prenosi Avaz

