VIŠE NE BROJIM DANE OD MATEJEVOG NESTANKA! Nenad Periš otkrio kako provodi vrijeme u Beogradu dok čeka vijesti o sinu

– Verujte, više ne brojim dane, samo čekam da mi telefon zazvoni, da mi se javi Matej ili da mi neko javi kako mi je sin pronađen. Realnost je ta koja me najviše muči, prošlo je puno vremena od Matejevog nestanka, ali onda pomislim kako još uvek ima detalja koji ukazuju na to da je Matej živ. I to je ono što me drži na životu – kaže Nenad Periš,piše Kurir.

Njegova svakodnevica poslednjih 40-ak dana u Beogradu je ista.

Dunav kao more

– Skoro svaki dan je isti i moram reći da su mi jutra najteža. Evo, juče ujutro sam ustao u 5.30 sati. I odmah mi dođe pomisao na Mateja i pitanje šta me čeka danas… Pokušavam nešto da pišem, da radim, pa onda znam da pomognem kolegama. Novinari su najaktivniji i oni me najčešće zovu. Isto tako u kontaktu sam sa srpskom policijom, koja se trudi uvek da mi bude dostupna i moram da kažem da mi se uvek jave kada ih nazovem ili kada im pošaljem poruku – govori Periš.

Pre dva dana Nenad Periš bio je u Smederevu, gde takođe traje potraga za Matejem.

Facebook komentari