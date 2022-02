DOKTORICA OTKRILA NOVE INFORMACIJE: Evo zašto je Matej trčao izgubljeno ulicama Beograda

Podsetimo, u ponedeljak je Mladen Mijatović objavio najnovije informacije iz istrage o nestanku Mateja Periša, tvrdeći da je mladi Splićanin sa drugovima, pre dolaska u Beograd nabavio siintetičku drogu, spid, kao i da su to konzumirali kobne večeri pre odlaska u klub “Gotik”,piše Pink.

Takođe, Mijatović je naveo nije prvi put da Matej nestane iz kluba i da su se ranije dešavali slični ispadi, kada ga nije bilo po 15 sati. “To je dokaz da im drogu niko nije sipao u piće, već su je sami nabavili, a ko se te noći drogirao, još uvek nije utvrđeno”, naveo je Mijatović ranije.

Teoriju o tome da je Matej bio na “spidu” dok je trčao ulicama Beograda pre nestanka, analizira neurolog dr. Svetlana Vučetić Arsić iz Specijalne bolnice za lečenje bolesti zavisnosti.

– Jedini način da se dokaže da li je osoba konzumirala neki narkotik jeste putem krvi, urina… Činjenica je da ljudi na “spidu”, koji spada u grupu amfetamina, ispoljavaju neadekvatno ponašanje, koje je čudno za njihovu okolinu i koje za njih nije tipično – doktorka Vučetić Arsić.

Ona iskazuje sumnju da je momak sa snimka mogao da pretrči onoliko samo pod dejstvom alkohola.

– Čovek koji je ozbiljno pijan, kako se spekuliše, ne bi mogao onoliko da trči. Dejstvo alkohola moralo je da prestane ili da bude smanjeno jer on ima vrlo preciznu motornu aktivnost. To je mogao da uradi neko ko je bio na nečemu što ga je podiglo, ubrzalo i stimulisalo, a alkohol nije takav. Moguće je da je on uzeo amfetamin neposredno pred izlazak iz kluba, jer on deluju za nekoliko minuta. To bi, možda, moglo da objasni precizno trčanje, u majici, jer je verovatno podigao temperaturu na neki način, pa mu je bilo toplo – navodi doktorka.

Otac demantovao navode o konzumiranju droge

Nenad Periš, otac Mateja, demantovao je ovakve navode, tvrdeći da on najbolje poznaje svog sina: – Apsolutno nije istina da je koristio droge, to sam više puta govorio. Takođe, nije istina da je nestajao od kuće od izlaska, valjda bih ja kao otac znao za to. Stvarno ne znam odakle te informacije. Sa policijom sam se poslednji put čuo u petak, nisu mi ništa tako rekli. Rekli su mi da je urađena istraga poruka Matejevih prijatelja, hteli su da istraže i memoriju Matejevog telefona, ali u tome nisu uspeli”, naveo je Nenad Periš ranije za Mondo i dodao: – Meni je jako čudno to sa signalom mobilnog telefona. On je uhvaćen samo jednom kod Velikog ratnog ostrva, da bi se uhvatio signal, telefon mora biti negde na površini, ako se povezuje sa kretanjem Mateja, znači i da je on bio negde na površini. Ne znam šta pametno da kažem. Istraga je proširena i na Smederevo i Pančevo, policija daje sve od sebe – rekao je on.

