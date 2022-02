Zločin u Rijeci šokirao Hrvatsku: Muškarac usmrtio ženu rukama i nogama u kafiću

“Dana 06.02.2022.g. u 14:42 sati, OKCP PU PG zaprimio je dojavu kako je u ugostiteljskom objektu u Rijeci, došlo do tučnjave te da je jedna ženska osoba ozlijeđena. Uz policijske službenike na mjesto događaja izašla je HMP Rijeka, koja je pokušala reanimirati žensku osobu ali bezuspješno”, potvrđeno je iz MUP-a za N1.

Muškarac koji se sumnjiči za ubojstvo je priveden odmah nakon. Službene informacije su šture, a prema neslužbenim, žrtva i počinitelj zajedno su došli u kafić, sjeli i mirno pričali, no potom je on iznenada nasrnuo na nju. Kako doznajemo, riječ je o starijoj ženi. Navodno ju je tukao rukama i nogama.

I iskusni kriminalisti bili su u šoku kad su vidjeli da je lice ubijene žene smrskano do neprepoznatljivosti, pisao je jučer Novi list.

Svjedokinja iz kafića za list je ispričala da su u kafić došli zajedno.

“On je cijelo vrijeme gledao u mene, a onda mi je konobar, kada je to vidio, rekao neka izađem van. I dobro je da sam izašla jer je ženu napao iz čista mira. Skočio je na nju za šankom. Uhvatio ju je za lice i vukao iza šanka. Svu ju je izgrebao. Unakazio. Nepojmljivo mi je to što mi se događalo pred očima… Tako iz čista mira. Kad se sjetim kako me prethodno fiksirao. Počela sam se tresti. Bilo me je strah. Kad je došla policija, on je pobjegao i vidjela sam kako trči preko Koblerova trga”, ispričala je.

Riječanima je osumnjičeni vrlo dobro poznat. U Rijeci nije rođen, ali su ga u centru grada često gledali. Na Korzu često pjevao crkvene pjesme i “blagoslivljao” ljude, piše danas Novi list. Za novac je svirao i po Zagrebu i Osijeku, doznaje Riportal.

Vidjeli su ga i neposredno prije ubojstva. Na jednoj stranici na Facebooku objavljena je slika muškarca koji gol trči Rijekom, navodno je riječ baš o osumnjičenom.

Muškarac je poznat i široj javnosti, prije nekoliko mjeseci sudjelovao je u talent showu.

Konobar koji je bio svjedok stravičnog čina u šoku je i pružena mu je liječnička pomoć. Još se ne zna u kakvom odnosu je osumnjičeni bio sa žrtvom. Čeka se priopćenje policije koje će otkriti nešto više detalja o stravičnom slučaju, piše Dnevnik.hr.

