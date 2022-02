“MATEJ JE ŽIV I MALAKSAO OD GLADI, POMOZITE DEČKU!” JEZIVE poruke o nestalom Splićaninu ŠOKIRALE JAVNOST (FOTO)

Prošlo je 35 dana od nestanka Splićanina Mateja Periša (27) u Beogradu. Pre nešto više od mesec dana krenula je aktivna potraga za nestalim Splićaninom, o kome nema ni traga ni glasa,piše Srbija Danas.

Srpska, ali i Hrvatska policija brzom reakcijom krenuli su u potragu kako niz samu reku Savu, za koju se sumnja da je Matej uskočio u nju i utopio se, tako i po celom Beogradu, kako bi svi bili sigurni da su proverili sve informacije, kamere, i mesta za koje se sumnja da bi Matej Periš mogao biti tamo.

Međutim, i pored svih provera i intenzivne potrage policije, novih informacija o nestanku mladog Splićanina nema.

Na društvenim mrežema, tačnije na Fejsbuk profilu Mateja Periša nižu se komentari koji su podrška porodici, ali i nekolicina komentara ljudi koji su išli na mesto gde je Splićanin poslednji put viđen.

Jedan komentar posebno je privukao pažnju ljudima. Naime, čovek je do detalja opisao šta je video ispred kluba “Gotik” gde je Matej boravio sa prijateljima.

Komentare koji se nižu jedni za drugim na društvenim mrežama o slučaju koji već nešto više od mesec dana trese Srbiju i region, o nestalom Splićaninu, prenosimo vam u potpunosti:

– Mislim da ima smisla da ovde komentar ostavljaju samo dve vreste ljudi. 1. oni koji na bilo koji način mogu da ukažu na pravac istrage i pronalaženja Mateja. 2. Ljudi koji potpuno osećaju situaciju u kojoj se nalaze Matejevi najbliži i da im pruže reč podrške i uveravanje da nisu sami. U odnosu na moje prethodno javljanje imam nekoliko dopuna razmišljanja nakon što sam pre neko veče obišao celu rutu od ”Gotik”-a do restorana ”Savanova” u kasnim večernjim satima da razmotrim, vidljivost kao element situacije. Bio sam prethodno utiska da je Matej imao vrlo logično ponašanje i precizno kretanje od Gotika do Savanove. Ipak, nije, malo je i lutao, nesnalazeći se i ne idući direktnije, mislim na bespotrebno kretanje kroz ulicu Braće Krsmanović. U redu, on je ipak došao do restorana Savanova i krenuo niz stepenište niz terasu, levo stepenište. Ta terasa je vrlo prostrana. Dole na dnu su dve velike vaze sa ukrasnim drvetom. Matej je snimljen sa Savanove da silazi dole.

Otac Nenad je naravno vrlo dobro primetio koliki je to prostor i kakve sve mogućnosti kretanja su tu moguće. Matej je mogao da prošeta tom donjom terasom do druge dve vaze i desnim stepeništem izađe ponovo na promenadu. To je jasno da jasnije ne može biti. Zašto je Matej silazio tamo? Po meni odgovor i razlog je sledeći. Ukoliko je u Gotiku nakon crnog vina pio viski, nakon trčanja je, pretpostavljam, ubrzao rad svog želudca i ubrzao mučninu koja je dovela do povraćanja i blagog olakšanja. To je vrlo lako mogao da izvede naslonjen na vrlo stabilnu i za preskakanje nezgodnu ogradu na toj terasi. (Ja sam 2006. imao slično iskustvo na jednoj žurci nakon konzumacije viskija posle crnog vina. Žestina me naterala na ubrzano i prilično nesvojevoljno kretanje van objekta koje je završilo pražnjenjem želudca i znatnim olakšanjem.) Šta, dakle, mislim? Opet i opet mislim da Matej nije ušao u tu noću hladnu i sablasnu reku… da je otac Nenad potpuno ispravno zaključio da je Matej drugom stranom terase izašao opet na promenadu i možda prema velikom parkingu iza restorana Savanova – piše u komentaru i dodaje:

– A onda pred njim je bio celi grad i da ide u bilo kojem pravcu… može se lupati potpuno neobavešteno godinama, bitna je mapa nadzornih kamera, ona je ključ saznanja koliko i mobilni, premda je mobilni i bez Mateja u vodi nizvodno mogao da stigne do Ratnog ostrva. Ono što je okrutno i dodatno uznemiruje je ovaj januar i njegove temperature. Bio sam neko veče oko sat i po od Gotika do Savanove, vrlo je hladno i leden vazduh struji iznad vode i oko reke. Prehladio sam se i kašljem danima; vrlo je teško biti i na reci i pored reke. Neprijatno je i teško posebno onima koji vrše istragu i pretražuju teren. Zato mislim da bi bilo dobro ukoliko osećate imalo empatije prema porodici Periš da se uzdržite od neprimerenih komentara i da ne demotivišete ljude koji su na terenu izloženi prehladi i ovim uslovima. Najlakše je iz tople prostorije deliti pamet bez i najmanjeg poznavanja lokacije i okolnosti. Sam pod terase je izrađen od dosta skupog materijala koji se zove WPC DEKING WOOD.

Ispod terase je velik prostor gde su se tokom 2019. 2020. i dobrim delom 2021. noću skrivali migranti iz Avganistana, uglavnom. Bivalo ih je i po 30 do 50 i tamo su se sklanjali noću da spavaju. (Migranti su tamo nekada noću palili i vatru što je bilo potencijalno opasno za paljenje tog WPC materijala od kojeg je terasa tako da smatram da MORA da postoje kamere za nadzor te terase sa solidnom rezolucijom!) Sve ovo pominjem nakon što sam danas pročitao u štampi razgovor sa Matejevim ocem Nenadom. A onima koji bi da mute situaciju skrećem pažnju da Matejev otac Nenad svakom svojom izjavom doprinosi motivaciji mnogih da se još više i sa potpunom empatijom angažuju bez obzira na zdravstvene posledice u ovako okrutnom januaru i nabujaloj Savi i Dunavu. Svim srcem uz poridicu Mateja Periša, bivši službenik obezbeđenja G4S Secure Solitions koji je dosta vremena proveo obezbeđujući taj prostor od Brankovog mosta do Kula Belgrade Waterfront-a do 15. marta 2020. Još uvek s nadom da je Matej živ – napisao je korisnik ispod Matejeve objave.

U komentarima su se nizale razne teorije, a ona koje je bila najzapaženija jeste od jedne žene koja tvrdi da je Matej živ i da je malaksao od gladi, gde takođe savetuju da se pretraže podzemni tuneli koji od Kalemegdana vode do Savanove gde je momak poslednji put viđen.



Podsetimo, noć pred proslavu Nove godine, Splićanin Matej Periš je sa svojim društvom izašao u klub “Gotik”, a već tačno mesec dana je prošlo od tada i od njega i dalje nema ni traga ni glasa. On je iz nepoznatih razloga napustio klub posle ponoći, trčao ulicama Beograda i nestao.

Kada je reč o policiji i najnovijim saznanjima, u glavni grad Srbije ponovno su stigli predstavnici hrvatske policije, a sve ovo vreme u Beogradu je i Matejev otac, koji je sinoć rekao da je istraga i dalje sveobuhvatna, kako u Beogradu, tako i u Hrvatskoj.

Istragu i dalje vodi MUP Srbije, a hrvatski tim pomaže im svojim znanjem i veštinama.

