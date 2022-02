Zdravko Krivokapić: Sutra me smjenjuju, ali ispunio sam svoj amanet

Pozvao je građane da ne izlaze na ulicu, ali i da na sljedećim izborima ne glasaju za “one koji neće zastupati njihove interese”.

“Jasno mi je – sutra će smijeniti predsjednika vlade. Sutra će smijeniti ovu vladu. Ali ovaj narod nećete i ne možete smijeniti. On je jači od svake politike“, rekao je Krivokapić u obraćanju građanima, prenosi Novi.

On je zamolio građane da ne izlaze na ulicu, rekavši da je „bezbjednost njih i njihove djece je važnija od svih igara i interesa“.

“Špekulisalo se ovih dana da ću podnijeti ostavku, neki su me nagovarali, ubjeđivali da je to najbolji put. Ja vam kažem da meni ništa ne znači hoću li biti premijer danas i jedan dan više. Želim da građani vide ko je ko u Crnoj Gori. Ja znam da ću da prestanem da budem premijer sljedećeg dana jer je to dogovorio Đukanović sa onim dijelom zajedničke koalicije koja je iskazana voljom građana 30.8. i na taj način se apsolutno ruši ta volja. Ja sam svojim saradnicima često govorio, maske će pasti, ali to nije dovoljno, one se moraju skinuti do kraja. One su pale, ko to želi da vidi, vidjet će, ko ne želi ne mora. Ja sam prije svega i u duši univerzitetski profesor u politiku sam ušao zbog Zakona o slobodi vjeroispovijesti. Usvajanjem tog Zakona ja sam ispunio svoj jedini politički cilj. Ispunio amanet čovjeku kojem sam dao obećanje i da će biti povećane plate građanima i ja sam danas čista obraza pred vama građani Crne Gore. Znam da osjećate manjak pravde, ali ja za to nisam odgovoran, zašto pravda nije do svakoga došla pitajte Abazovića koji je pokrenuo rušenje ove Vlade”, rekao je Krivokapić.

Krivokapić se obratio javnosti nakon što poslanici crnogorskog parlamenta nisu usvojili dnevni red sjednice na kojoj je, između ostalog, trebalo da se odlučuje o inicijativi za smjenu potpredsjednika Vlade Crne Gore Dritana Abazovića.

Krivokapić je tražio razrješenje Abazovića nakon što su koalicija “Crno na bijelo” (GP URA i CIVIS) i opozicioni poslanici tražili izglasavanje nepovjerenja Vladi, o čemu će parlament glasati sutra.

Premijer Crne Gore je rekao da Abazović “zajedno sa poraženim DPS-om treba da izglasa nepovjerenje ovoj vladi”.

