Na snazi nova pravila za prelazak hrvatske granice

Po njima se covid-potvrde skraćuju kad je riječ o prelasku granice, u skladu s novim pravilima na razini EU, no za dosad izdane potvrde sve ostaje kao i ranije kad je riječ o njihovoj primjeni unutar Hrvatske.

EU digitalne covid-potvrde po novim pravilima izdavat će se za one koji su cijepljeni dvjema dozama na 270 dana (dosad 365 dana), kod PCR-a se ne mijenja ništa – 72 sata od testiranja, s brzim antigenskim testom granica će se moći prijeći ako nije prošlo više od 24 sata od testiranja, a kad je u pitanju preboljenje – 180 dana od preboljenja.

“Postoji i nacionalna komponenta covid-potvrda, kod nas je to za djelatnost zdravstva, socijalne skrbi, državne i javne službe. Nakon razgovora smo zaključili da tu ne bismo mijenjali ništa s obzirom na to da je sistem uhodan”, rekao je prije nekoliko dana šef Stožera i ministar unutarnjih poslova, Davor Božinović.

Drugim riječima, svi koji imaju ranije izdane potvrde, i kad je u pitanju preboljenje i cijepljenje, unutar Hrvatske moći će ih koristiti do datuma do kad im je izdana, a to je 365 dana. prenosi “N1“.

