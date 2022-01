OTAC MATEJA PERIŠA NE GUBI NADU: NEMAM GDJE IĆI KAD MI NEMA SINA

Smjestili su se u prenoćištu, bili na večeri, a potom otišli do noćnog kluba Gotik, u kojem je bilo nekoliko stotina gostiju. Sat nakon ponoći Matej napušta svoje društvo i iz nekog razloga izlazi iz kluba. Sljedećih sat vremena evidentiraju ga nadzorne kamere postavljene u tom dijelu grada. Zadnji put kamere su ga snimile u 2.30 sati kako silazi prema rijeci Savi kilometar dalje od kluba Gotik.

– Ovo je kompliciran slučaj za istragu jer je puno nepoznanica pa zbog toga kolaju i različite dezinformacije. MUP Srbije slaže kronologiju prema snimkama kamera, ali ostaje puno pitanja na koja nema odgovora. Primjerice, zašto je Matej izašao iz kluba i gdje je krenuo. Iz snimaka kamera vidi se da je on zapravo tri puta pokušavao zaustaviti taksi, što mi govori da je imao namjeru nekamo otići. Osim toga, i to što je izašao iz kluba bez jakne govori mi da se htio unutra i vratiti. No ne vidimo što se dogodilo na vratima kluba – je li ga je netko zaustavio, je li se s nekim sukobio, nekoga sreo…

Nema ni snimke koja pokazuje što se dogodilo s Matejem nakon što je sišao prema Savi. Ne vjerujem da je sam skočio u rijeku. Postoje dva zapisa signala njegova mobitela koji se pojavljuju u razlici od dva sata, i to u vodi, što je teško objašnjivo, a kad je u pitanju ljudski život, ne možemo govoriti o vjerojatnosti. To mora biti točno definirano. Znam da postoje neki koji dobronamjerno pokušavaju pomoći, vode svoje privatne istrage, zbog čega sam im zahvalan, ali im poručujem da dojave koje imaju jave MUP-u jer jedino policija može razriješiti cijeli ovaj slučaj. Vjerujem da se mogu dobiti još neke informacije koje nedostaju – kaže Nenad Periš, Matejev otac, koji od sinovljeva nestanka boravi kod prijatelja u Beogradu i strpljivo čeka svaku novu informaciju.

Lično je razgovarao s Matejevim prijateljima i s Majom, djevojkom iz Splita koju je Matej kobne noći dva puta kontaktirao. Nenad Periš smatra kako su Maja, a i prijatelji policiji rekli sve što znaju, a kažu da ne znaju ništa. Otac je u kontaktu i s MUP-om RH, čiji su se istražitelji uključili u istragu i već jednom bili u Beogradu na razgovoru s kolegama kako bi saznali mogu li pridonijeti istrazi. Najavili su svoj dolazak ponovo ove sedmice.

Zadovoljan sam radom MUP-a Srbije. Doista su morali provjeravati svakakve dojave i informacije. Znam da je MUP RH bio tu, ali nisam propitkivao što rade tu kad dođu. Rečeno mi je da će doći i ovaj tjedan te da će me izvijestiti o onome što smatraju da je bitno da znam. Jedino suradnja dva MUP-a može dovesti do rješenja ove situacije koja nije nikome ugodna – kaže Periš dodajući kako je zadovoljan što je Aleksandar Vulin, ministar unutrašnjih poslova Srbije, rekao kako će istraga trajati dokle god se Matej ne pronađe.

Otac sam. Nemam drugog izbora nego čekati sina. Želim doći do njega na bilo koji način. Teško je. Ne razmišljam o tome koliko ću još ovdje ostati jer osjećam da tu moram biti. Nemam gdje ići kad mi nema sina – teškom mukom izgovorio je mladićev otac, koji se i dalje nada da će doma u Split otići sa živim sinom. A to mu žele i brojni Beograđani koji ga susreću na ulici, izražavaju podršku i nadu da će sve završiti dobro. prneosi “Hayat“.

