MJESEC DANA OD NESTANKA MATEJA PERIŠA: Drugovi šutnjom unijeli dodatnu misteriju! Danas u Beograd opet stiže hrvatska policija

Otac Nenad ne gubi nadu, iako ništa do sada nije ukazalo na to da je Matej živ. Ali, nema dokaza ni da se utopio.

Potraga se nastavlja danonoćno, a u Beograd ponovo u pomoć pristiže hrvatska policija.

Kako saznaje Telegraf, policajci MUP Hrvatske sastaće se sa srpskim kolegama. Njima će pripadnici MUP Srbije pokazati rezultate dosadašnjeg rada na pronalasku Splićanina, a sastanku će prisustvovati i otac Mateja Periša, Nenad, koji se nalazi u Beogradu od 2. januara.

Kako je Nenad proteklog vikenda rekao, njega je hrvatski MUP obavijestio o putovanju u Srbiju. Perišu telefonom nisu saopštili nove detalje, ali u njemu tinja nada da će trag Mateja pronaći na Velikom Ratnom Ostrvu, koje je trenuto poprilično nepristupačno zbog nadošle vode. Potrage su već vršene.

– Policija me je obavijestila da će pretresati Veliko ratno ostrvo. Koliko znam to su radili i prije dronovima. Inspektori su mi objasnili da je ostrvo u depresiji u odnosu na Savu. Nakon pretrage rekli su mi da nisu pronašli ništa što bi promijenilo dalji tog istrage. To ostrvo mi je dalo nadu da će možda nešto otkriti vezano za mog Mateju – ispričao je Periš.

Uprkos malom broju podataka i činjenica koje do sada nisu uspjele da skinu veo misterije sa ovog slučaja, Nenad vjeruje da je Matej među živima. Bez ijednog pitanja spreman je da ga vrati u njegov dom u Splitu.

Dolazak hrvatske policije u Beograd drugi je po redu otkad je krenula potraga. Nakon povratka u Zagreb, službenici su organizovali konferenciju za medije na kojoj su izneli detalje potrage, a istog dana i srpska policija prezentovala je sve relevantne činjenice o slučaju. Ono u čemu su se dva izvještaja pomalo razilazila bio je samo stepen verovatnoće da je Matej upao u Savu. Načelnik Uprave kriminalističke policije Antonio Gerovac kazao je da “ne postoji policajac koji će reći da je on sigurno ušao u vodu”, iako “postoje stvari koje ukazuju na to”.

On je dodao da je srpska policija preduzela sve radnje koje se u ovakvim slučajevima preduzimaju.

Pa ipak, govorio je i o tome da će Matejevi drugovi, ukoliko bude potrebe, iznova biti ispitivani.

MUP Srbije toga dana detaljno je prezentovao potragu za Matejem Perišem i iz analize proističe da, iako se ne vidi da je momak iz Splita zaista upao u Savu, od trenutka njegovog silaska do obale reke više nema tragova na sigurnosnim kamerama. Postoji jedan zloslutni trag kretanja mobilnog telefona, koji se poklapao sa kretanjem nečega na reci Savi (nejasno je na snimku da li je riječ o čovjeku koji pliva ili predmetu koji pluta), a koji je posljednji signal dao u blizini Velikog ratnog ostrva.

– Daljim radon nije uočen u bilo kojim drugim delovima grada: šetalištem uzvodno, ka centru grada ili njegov povratak na trasi kretanja. Lociranjem Matejevog telefona preko baznih stanica indikativno je bilo kretanje jednog objekta u rijeci Savi. Vrijeme i trasa kretanja ovog objekta u reci se poklapa sa kretanjem Matejevog telefona – govorio je službenik pokazujući poznati snimak osobe koja pliva Savom – objašnjavao je pripadnik MUP Srbije.

Ono što se pouzdano zna jeste da je Matej u noći između 30. i 31. decembra bio na žurci u klubu “Gotik”, kada se iznenada odvojio od svojih prijatelja i krenuo da trči po beogradskom priobalju. Jedina osoba s kojom je stupio u kontakt bio je taksista, koji je odbio da ga preveze, jer je imao zakazanu vožnju.

Pitanje gjde je Matej želio da ode posebno muči oca Nenada, kao i nedoumica zašto bi rijeci prišao tek poslije nekoliko stotina metara, ako rijeka protiče i pored samog kluba “Gotik” (Beton hala).

Matejevi drugovi samo su svojim ćutanjem unijeli dodatnu misteriju u cijeli slučaj.

– Za većinu od njih slovi isto, dolaze iz imućnih i uglednih porodica. Ono što je možda najčudnije jeste to što su Matejevi prijatelji od samog početka potrage u centru pažnje. Od kada su prijavili nestanak Splićanina, nisu se oglašavali za medije, a njihovo ćutanje je svima bilo krajnje neshvatljivo – prenijeli su ranije hrvatski mediji, piše Telegraf.

