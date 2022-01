NENAD PERIŠ SE RASPLAKAO U PROGRAMU UŽIVO: Tu je neka voda u koju gledam, mutna je, da li je on unutra

Nenad Periš, Matejev otac, i dalje se nalazi u Beogradu i koliko god nekad bilo preteško, ne gubi nadu da će se u Hrvatsku vratiti sa svojim sinom. On je govoreći za hrvatske medije jedva zadržavajući suze pričao o bolu sa kojim se svakodnevno nosi, istrazi, ali i spekulacijama oko slučaja nestanka negovog sina. Kako je rekao, često se zapita šta se zapravo dogodilo,piše Kurir.

– Pitam se, kakav je ovo interes, šta se zapravo događa, u stranoj sam zemlji, tu sam sa ljudima koje ne poznajem, ne znam gde mi je sin… Tu je neka voda u koju gledam, mutna je, da li je on unutra… To je jedan košmar koji racionalno ne možete posložiti… Uveče, pre nego što odem da spavam, pomolim se Bogu za sutra, i tako već dvadeset i koliko dana – kaže neutešni otac.

Govoreći o samoj potrazi, Nenad Periš rekao je da mu je signal mobilnog telefona ulio nadu, i da se nadao da će Mateja pronaći na Velikom ratnom ostrvu.

– Važno mi je da potraga i dalje traje i da se on pronađe – rekao je Periš za HRT.

Osvrćući se na ranija saznanja, Nenad Periš je ponovio da smatra da njegov sin, kako su ga snimile sigurnosne kamere, nije trčao bez cilja.

– Matej nije zimogrožljiv. Zimi često kad nisu preniske temeprature izađe napolje. Tad je u Beogradu bila visoka temperatura za to doba godine. Matej je imao kratke rukave ispod jakne, bio je u tom klubu, i verovatno nije oblačio zbog toga i košulju. To što je izašao napolje, pomislio sam kao roditelj, iako možda nisam u pravu, jeste da je mislio brzo da se vrati, ili je možda bila gužva na garderobi. Ne bi sigurno ostavio jaknu u klubu, da ne dođe po nju – priča Periš.

On je dodao i da je Matej kod sebe imao nešto novca, te da ne zna da li je možda otrčao do apartmana u kojem su bili smešteni da uzme još.

– Mislim da je imao oko 50 do 70 evra. Da li je to bilo dovoljno da plati piće koje su pili tamo, ne znam. Kartica nije bila kod njega. Kartica je sad kod mene – priča Nenad Periš.

Matejev otac osvrnuo se ponovo i na prijateljicu njegovog sina koja je poslednja bila s njim u kontaktu, te naglasio da nema potrebe da ona ili bilo ko od Matejevih drugova trpi prozivke po društvenim mrežama.

– Nepotrebne su i preterane. Verujem i Matejevim prijateljima i toj prijateljici. Verujem da bi uradili sve da bi Mateja pronašli. Bacanje blata na nekoga u ovako teškim trenucima nikom ne treba – rekao je Periš.

U jednom trenutku, Nenad Periš nije uspeo da zauzda suze govoreći o bolu kroz koji on i njegova porodica prolaze.

– Imam svoju porodicu, koja pati zbog svega ovoga i na to sam koncentrisan i moram da, uz veliku želju da pronađem Mateja, sačuvam mir svoje porodice. Puno ljudi je pre mene imalo ovakvih problema, možda neko i posle mene bude. Uzmi krst i nosi ga, pokušaj da budeš dobar čovek. Mislim da je skupa ova energija zbog Matejeve dobrote, koji je izuzetno dobar momak – rekao je Periš.

Ponovio je i koliko je zahvalan na neizmernoj podršci koju svakodnevno dobija.

– Možda sam iracionalan, pustite me da sanjam o tome, sigurno će se stvar rešiti, ali taj čin poznatih i nepoznatih ljudi, prijatelja kojih ima jako puno… Možda ih često i ne spominjem, ali stvarno, ima prijatelja koji su uradili neverovatne stvari za mene. Rekao sam im da im se ne bi mogao odužiti ni za pet života. Sve to pomaže. Ali, na kraju svega, kada ugasite svetlo, ostaje samo to da nađete Mateja, samo mi je to želja i biću najsrećniji čovek na svetu – rekao je Periš.

Podsetimo, Matej Periš nesato je u noći između 30. i 31. decembra u Beogradu gde je sa društvom iz Splita došao da dočeka Novu godinu. Društvo je kobne noći bilo u Betn hali u klubu “Gotik” odakle se Mateju naknadno gubi svaku trag. Policija od tada traga za nestalim mladićem, a poslednje je u sklopu istrage pretraženo i Veliko ratno ostrvo gde je poslednje uhvaćen signal matejevog telefona.

