POZNATOJ PJEVAČICI OTETO DIJETE: Voditeljka joj pomaže u TEŠKOJ BORBI!

Poznata pjevačica Dragica Lezić Petrović koju publika zna pod imenom Gaga Dolar iznela je tvrdnje uživo u programu da joj je muž oteo dijete, zbog čega je ona duboko klonula duhom.

U emisji kod voditeljke Jovane Jeremić Dragica je ispričala kroz kakav je pakao prolazi od kada joj je muž navodno preoteo sina.

U pitanju je maloletni dečak, sin Mihajlo, a kako Dragica govori, već dve godine bije bitku za starateljstvom nad njim.

Suprug pevačice je u septembru 2019. godine predstavio da je ona pretukla dete, nakon čega je usledilo oduzimanje deteta od nje, posle čega ga nikad više nije videla.

Inače, voditeljka Jovana Jeremić razvela se od supruga Vojislava Miloševića sa kojim je ima ćerku.

TV lice je saopštilo da su se ona i političar razveli u miru i da su sada u sjanim odnosima. Jovana ne krije da je sada već spremna za novi brak, a ne krije i da ima udvarače.

– Muškarci ne veruju kada im kažem: “Volim te i ja sa tobom hoću da živim”. Smeju mi se. Nisam se ja razvela da bih bila hopa cupa, već sam se razvela da bih se ponovo udala. Imam jednu rečenicu: “Ko se jednom ženio, odmah znaš da je nečastan”. Časni ljudi i žene se udaju i žene bar dva puta. Kad je to jednom odmah vidiš da to nisu čista posla. Kraj priče. On je morao da ima švalerku sigurno – ispričala je Jovana u emisiji “Premijera”.

