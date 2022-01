NAJVEĆI BROJ VAKCINISANIH KOJI JE PREMINUO PRIMIO OVO CJEPIVO: Dr Janković – presudila je jedna stvar

Prof. dr Radmilo Janković, anesteziolog i zamenik direktora Univerzitetskog kliničkog centra Niš rekao je da je u kovid objektima Univerzitetskog kliničkog centra Niš od januara do sredine novembra 2021. godine od virusa korona preminuo je 3.091 pacijent, po jednom danu u proseku 9,4 osobe. Najviše onih kojima je kovid odneo život nije bilo vakcinisano, dok je vakcinisano bilo njih 514, kazao je on za Politiku.Vakcinalni status preminulih pacijenata praćen je od 15. avgusta do 17. novembra 2021. godine, kada je život izgubilo 1.536 obolelih od korone, a od kojih 66,5 odsto nije bilo imunizovano. Od 514 preminulih vakcinisanih pacijenata, 471 je dobio kinesku vakcinu, 21 rusku, 18 “Fajzer-Biontek”, a četvoro pacijenata “Astra Zeneku”.

Među hospitalizovanim pacijentima zbog kovida 19 ima i vakcinisanih, ali da se jasno vidi da vakcine štite jer oko 70 odsto preminulih nije dobilo cepivo.

– Vakcine su veoma dobro uradile posao kada je reč o delta soju, koji je prošle godine bio najviše prisutan. Sprečavale su dosta zaražavanja, a svakako smrtne ishode. Najveći broj vakcinisanih koji je preminuo primio je “Sinofarmovu” vakcinu, ali treba uzeti u obzir i da je najveći broj građana kod nas upravo imunizovan tim cepivom – rekao je on,

Prof. Janković je, zatim objasnio i koliko je prošlo otkad su ti pacijenti bili vakcinisani poslednjom dozom

– Kada smo gledali datume kada su ti ljudi bili vakcinisani, videli smo da je prošlo više od pet-šest meseci od imunizacije. Zato je posle usledila inicijativa da se skrati vreme za dobijanje buster doze, što je brzo i usvojeno. Tu smo odluku mnogo bolje prelomili u odnosu na neke zapadne zemlje koje su kalkulisale s trećim dozama. Mnogo nam znači detaljno praćenje epidemijske situacije kako bi se neke mere preduzele na vreme, jer je samo skraćivanje vremena za davanje buster doze spaslo mnogo života. Naročito su efikasne mRNA vakcine – ističe dr Janković.

