Plenković se izvinio Ukrajincima zbog Milanovićevih izjava

Komentarišući izjavu Milanovića, koji je kao vrhovni komandant poručio da ne samo da neće slati vojnike u Ukrajinu, nego će ih i povući ako dođe do eskalacije, Plenković je novinarima izjavio da tamo nema hrvatskih vojnika.

Plenković je naglasio da je politika Hrvatske deeskalacija napetosti, sprečavanje sukoba, podrška cjelovitosti Ukrajine.

Iz ukrajinskog Ministarstva inostranih poslova saopšteno je da je zbog Milanovićevih izjava u Ministarstvo pozvana ambasador Hrvatske u Ukrajini Anica Đamić.

Milanović je danas izjavio, između ostalog, da Ukrajini nije mjesto u NATO-u i prozvao SAD za podsticanje “državnog udara” 2014. godine.

On je naveo da Hrvatska neće biti vatrogasac u vezi sa posljednjim dešavanjima u Ukrajini i da će se svaki do posljednjeg hrvatskog vojnika povući iz Ukrajine ukoliko dođe do eskalacije. prenosi “N1“.

Facebook komentari