Evo šta je Matejev otac rekao o ponoćnom triatlonu i tvrdnjama detektiva da mu je sin zbog opklade skočio u Savu

Da podsjetimo, detektiv Braca Zdravković na svom kanalu Čudne priče na Jutjubu naveo je da ga je nedavno kontaktirao dečko koji zna Mateja i prijatelje s kojima se Matej druži.

– On kaže da ti momci jesu dobri, ali i živahni, s obzirom na to da idu u provod u stranu zemlju. Između ostalog, rekao mi je da je to društvo i u Splitu imalo međusobne opklade da neko može učiniti nešto zbog nečega, u današnje vrijeme to se zove ‘izazov’. Ovaj može preskočiti toliko, ovaj može skočiti s tog i tog mosta – reako je Zdravković i nastavio:

– Onda recimo neki ponoćni triatlon, u smislu trčanja par kilometara, plivanje pa onda izađe na određeno mjesto i napravi stotinjak sklekova. Možda je ovdje u pitanju bila triatlon opklada. Možda je mladić po nagovoru svog društva otrčao kilometar i po, skočio u Savu i plivao prema Gotiku, a sve zbog opklade. Ako je to u pitanju, to zna samo njegovo društvo. I ovo je jedna od teorija, ne moja, nego dečka iz Splita koji mi je to poslao.

Nenad Periš naveo je za Kurir da ne komentariše pojedinačna mišljenja i opservacije.

– Za mene relevatne informacije su samo one službene objavljene od strane MUP Srbije. Policija obavlja i dalje sve istražne radnje. Novih značajnijih informacija, nažalost, nema – rekao je Periš za Kurir.

