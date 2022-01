PERIŠ SKOČIO U SAVU ZBOG OPKLADE? Poznati detektiv otkriva detalje razgovora s Matejevim drugom: Tijelo može da bude i uzvodno

Ovo mu nije prvi put da se oglašava oko nestalog Mateja Periša, jer je još na početku ukazivao na neobičnosti kod taksiste sa snimka sa nadzorne kamere i Matejeve prijateljica Maje, zbog njenog pominjanja snijega i leda, čega te večeri u Beogradu nije bilo.

Zdravković je posebno pohvalio riječne ribare, koji učestvuju u potrazi.

“Jako su dobro organizovani i ozbiljno su shvatili ovaj posao. Njih 30 se podijele po smjenama, kad vide nešto sumnjivo u rijeci, idu čamcima do tog mjesta i provjere o čemu se radi. Imaju i sonare koje koriste samo u specijalnim uslovima, pronalaženje nestalih osoba. U nekim situacijama sonare koriste i za postavljanje mreža, tamo gdje su jata riba. No sad su ribarenje stavili u drugi plan i posvetili se potrazi.

On dodaje da je u dijelu Dunava, pri ušću sa Savom, u poslednje tri decenije bilo stotinak nestalih i da je i sam radio na nekim od tih slučajeva.

Detektiv se prisjetio slučaja od prije 30 godina i razgovora sa načelnikom.

“Rekao mi je: ‘Jesi li, Braco, obavio sve?’. A ja mu odgovorim onako pun sebe: ‘Da, načelniče. Obavijestio sam sve stanice nizvodno da je taj i taj nestao’. On me pogleda čudno i kaže: ‘A što je sa stanicama uzvodno i svim plovnim pritocima Dunava uzvodno i nizvodno? Ja mu u čudu kažem: ‘Načelniče, voda ide prema Crnom moru, a ne prema Beču’. Odgovorio mi je: ‘Ako jednog dana budeš imao ambicije da sjediš u ovoj fotelji, moraš naučiti da nekad predmeti protiv svoje volje idu i uzvodno’. Ja mu kažem da ga nisam shvatio. On mi odgovara: ‘Zato i nisi trenutno načelnik. Ali mlad si i možda shvatiš jednog dana. Upravo su nam javili za slučaj nestalog čovjeka koji je pronađen uzvodno. Kako? Zakačio se na jednog od šlepova i pronašli su ga uzvodno”, prisjetio se Zdravković, pa dodao:

“Zato ga (Mateja) treba tražiti i uzvodno jer nikad se ne zna je li ga zakačio neki šlep i ode tako sve do Beča.

Zdrvaković je otkrio da ga je nedavno kontaktirao dečko koji zna Mateja i prijatelje s kojima se Matej druži.

“On kaže da ti momci jesu dobri, ali i živahni, s obzirom na to da idu u provod u stranu zemlju. Između ostalog, rekao mi je da je to društvo i u Splitu imalo međusobne opklade da neko može učiniti nešto zbog nečega, u današnje vrieme to se zove ‘izazov’. Ovaj može preskočiti toliko, ovaj može skočiti s tog i tog mosta”, riječi su Zdravkovića koje bi mogle otkriti nove vidike u ovom slučaju.

Detektiv je zatim nastavio:

“Onda recimo neki ponoćni triatlon, u smislu trčanja par kilometara, plivanje pa onda izađe na određeno mjesto i napravi stotinjak sklekova. Možda je ovdje u pitanju bila triatlon opklada. Možda je mladić po nagovoru svog društva otrčao kilometar i po, skočio u Savu i plivao prema Gotiku, a sve zbog opklade. Ako je to u pitanju, to zna samo njegovo društvo. I ovo je jedna od teorija, ne moja, nego dečka iz Splita koji mi je to poslao”.

Zdravković odbacuje mogućnost samovoljnog skoka u Savu i plivanja, jer tvrdi da s tog mjesta u rijeku niko ne može da skoči svojevoljno i da preživi, piše Kurir.rs.

