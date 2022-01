SPLIĆANKA MAJA UHVAĆENA U LAŽI? Jedan detalj ju je otkrio, a prepiske prijatelja dodatno bacaju sumnju da svi nešto kriju

Naime, ona spominje sneg i led 30. decembra, a tada ga u našoj prestonici nije bilo.

– Imala sam veliki problem da se parkiram ispred restorana na Karaburmi tog 30. decembra zbog velikog snega i leda i nisam navikla na takve uslove jer živim na mediteranskoj obali i iz tog razloga se nisam javila Mateju – rekla je ona između ostalog,piše Kurir.

Korsinici društvenih mreža odmah su se “uhvatili” za tu izjavu označavajući to kao – laž, obzirom da u Beogradu te noći bilo više od 10 stepeni i da nije bilo snega. Osim njenih izjava, da Sanja, Periševa devojka, i njegova ekipa koja je bila u Beogradu nešto “kriju”, dodatno su podgrejale poruke koje je policija u Hrvatskoj “izvukla” iz njihovih telefona.

Potraga za Splićaninom ušla je 25. dan, a odgovor na mnoga pitanja još nije dat, već su se, nakon poruka koje su se pojavile u javnosti i prepiske prijatelja Mateja Periša u kojoj sa svojom devojkom Sanjom priča o konzumaciji droga u klubu “Gotik”, pojavila i nova.

Iz poruka nameće se zaključak da se se Splićani kritične noći navodno drogirali, ali i dalje nije poznato da li je i Matej konzumirao opijate, kao ni ko je “čovek sa kojim je išao u đir po klubu”, a koji se takođe spominje u objavljenim porukama. Pretpostavlja se da bi “čovek” mogao biti diler, odnosno, osoba koja poseduje narkotike.

Podsetimo, u porukama dan nakon nestanka, Matejev prijatelj Božo, koji je kobne noći bio sa njim u klubu “Gotik”, konstatovao je da ne zna šta je bilo Perišu, te se zapitao da li su u pitanju “halucinogene droge ili nešto drugo slično”. Prvo je rekao devojci Sanji da nisu uzimali narkotike i da ne zna šta je moglo da mu se dogodi, a potom je nekoliko dana kasnije ipak rekao da su uzeli drogu, ali nakon što je Periš otišao iz kluba. Njemu je Sanja odgovorila da ne veruje da je Matej uzeo nešto sam, “osim ako mu neko u tom điru po klubu nije ponudio”. Rekla je i da Matej nije žensko da mu neko drogu stavi u piće”, na šta je Božo samo rekao: “Stvarno ne razumem”.

Nove poruke su razmenili posle nekoliko dana, a u jednoj od poruka spomenula je i Maju Soptu.

“Možda je Matej usput upao u priču u tom điru sa čovekom. Možda nije planirao to. Ili ta Maja koristi i ta čuda, da mu je ona nekog rešila”, napisala je ona, a poruka koja je usledila kao Božov odgovor otkrila je da Splićanima konzumacija narkotika nije strana.

“Maja ne koristi”, napisao je on, a njega je Sanja potom pitala da li je Mateju bilo krivo “što ste vi sa Zadranima uzeli, a on nije”, na šta joj je mladić rekao da Matej to ni ne zna, te i da su “uzeli” nakon što je njihov prijatelj nestao.

Dakle, iz ovih poruka se zaključuje da su Splićani uzeli drogu sa Zadranima, ali i dalje nije poznato da li je Matej koristio drogu te večeri, kao ni to da li se naljutio što njega nije “počastila” ekipa iz Zadra, piše Blic.

Iako se pre nekoliko dana u hrvatskim medijima pojavila informacija da je Maja u policiji izjavila da je Matej povremeno koristio narkotike, da bi, kako je naveo Večernji list, mogao da radi, ona je juče u intervjuu za TV Prva dala sasvim drugačiju izjavu.

– To je zlatan momak. Ne može bilo ko da radi, studira i da se bavi sportom. Takva osoba sigurno ne znam ni ja šta radi. Ni ja isto ne bih postigla da koristim apsolutno išta – rekla je ona i osvrnula se na sumnje iznete u medijima da diluje narkotike i da je njen sugrađanin Matej Periš (27), hteo da stupi u kontakt sa njom zbog droge.

Facebook komentari