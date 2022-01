“UBIĆU TE!” MATEJEVA DRUGARICA DOBIJA PRIJETNJE SMRĆU OD VIDOVNJAKA: Ti si upletena u njegov nestanak

Potraga za njim traje već više od tri nedelje, a kockice oko Periševog nestanka i dalje se nisu sklopile. Upravo su se, zbog misterije kojom je ovaj slučaj obavijen, na društvenim mrežama danima pojavljivale najrazličitije teorije o tome da li je mladi Splićanin živ ili nije, da li se negde krije i gde, da li je od nečeg bežao ili ka nečemu išao u noći kada je poslednji put viđen.

Među onima koji su komentarisali Perišev nestanak bio je i navodni M. R., koji je na društvenim mrežama izneo tvrdnju da je Matej živ, predstavljajući se kao “vidovnjak”. Željana M. iz Bajine Bašte, drugarica nestalog mladića, obratila se ovom “vidovnjaku” pokušavajući da, kako je ispričala, utvrdi zbog čega je izneo takve tvrdnje.

– Videla sam taj komentar na Jutjubu, a onda i na Fejsbuku i obratila sam mu se. Želela sam da znam kako tako nešto može da tvrdi neko ko Mateja ne poznaje. On me je odmah pitao da li sam ja njegova devojka, i da li mislim da je on budala, a onda rekao kako sam ja upletena u njegov nestanak. Nisam želela dalju komunikaciju sa njim, pošto mi je jednom napisao da je živ, a onda da je ubijen, ali mi je on napisao: “Ubiću vas”. Uznemirila sam se, a onda sam tu pretnju smrću prijavila policijskoj stanici u Bajinoj Bašti – priča Željana.

