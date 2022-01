‘Tri me stvari jako muče oko večeri nestanka mog Mateja, a jedan podatak s mobitela je presudan‘

Nenad Periš, otac nestalog Mateja, u velikom intervjuu za Centralni dnevnik Face TV-a detaljno je ispričao što ga najviše muči u istrazi, izrazio je nadu da će ponovno zagrliti svog sina, ali i kroz suze poručio da će izdržati kakva god sudbina da ga zadesi.

– Pokušavam biti racionalan, to mi uspijeva tijekom dana, onda vas stignu emocije. Muka… – tako je Nenad Periš počeo svoju veliku ispovijest pred voditeljem Senadom Hadžifejzovićem.

Na pitanje kako se bori s toliko informacija, od kojih su mnoge i netočne, odgovara:

– Vjerojatno sam nekako stvorio obrambeni mehanizam. Razgovaram s MUP-om Srbije, njima apsolutno vjerujem. Ima i mnogo iskrenih novinara, profesionalaca, i njima iskreno zahvaljujem na svemu. Razumiju kako je čovjeku koji traži svoje dijte. Kao i u svemu, ljudi nekad nisu promišljeni, pa bude i dezinformacija. To ničemu ne služi. Vjerujte, nikome ne zamjeram. Imam svoj problem i tome sam okrenut. Svatko ima svoju čast, rekao je.

Fokusirao se zatim na samu istragu.

– Dvije rupe su vrlo bitne. To je prije svega izlazak iz bara koji nije snimljen i koji će ostati u magli, jer ne znam je li se tu nešto dogodilo, a ja ne vjerujem da jeste. Druga je možda čak i važnija, to je spuštanje Mateja u prostor nalik terasi pored rijeke Save, što je ograđen prostor dužine 15-ak metara i širine desetak. Tu također nemamo snimku da vidimo je li tu bilo još nekoga ili je li Matej prešao tu ogradu jer je tu koso i moguće je poskliznuti se i pasti. Pitao sam inspektora je li moguće na tom mjestu izaći a da kamere to ne zabilježe, jer tu ima kamera, dobio sam odgovor: ‘Da’. To su dvije meni posebno bitne stvari, a treća mi je signal Matejeva mobitela koji je lociran u blizini Ratnog otoka. Znam da je policija zatražila od proizvođača iz Koreje da im dostavi sve podatke. Od Matejevog izlaska iz bara do tog signala prošlo je oko tri sata, a taj mobitel može dati signal jedino ako je na površini, zato mi je to vrlo bitan podatak, rekao je Nenad Periš.

Kaže da je imao sastanak s policijom prije desetak dana i da će imati ponovno sljedećeg tjedna.

– Policija sve obrađuje stručno; imali smo sastanak i očekujem nove informacije uskoro. Stalno razmišljam koji su razlozi, zašto je trčao, zašto je zaustavljao taksi… To mi je ukazalo da je Matej otišao i vratio se u lokal. Pokušao je ući u taksi prvo na zadnja pa na prednja vrata, a taksist mu je rekao da nije slobodan, pojasnio je.

– Prvi put sam se u policiji sreo sa ženom koja se predstavila kao Matejeva djevojka i plakala je. Bila je izložena prozivkama; sama se prijavila policiji. Samo me zanima da pronađem Mateja! Ovo je košmar; živim za danas, molim Boga za sutra da ga nađem, rekao je.

– Ni ja ne mogu shvatiti kako mogu živjeti s ovim, ali to je naš križ. Moram živjeti zbog ostatka porodice. U Beogradu sam i pokušat ću sve učiniti da se ovo riješi. Raspitivao sam se kod prijatelja u Splitu i za Mateja imaju samo riječi hvale: lijep, pametan, vrijedan. Ponosim se Matejem. Bio je ponosan, radio je, studirao, polagao ispite, sportaš. Ne znam zašto se ovo moralo dogoditi. Nadam se da ću ga opet zagrliti; ako Bog odluči drugačije, nosit ću svoj križ, zaključio je Periš. prneosi Jutarnji“.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari