Nenad Periš se večeras javio za Face TV: “Za 10-ak dana imat ćemo i jedan isječak i nadam se preciznijim informacijama”

U emotivnom obraćanju, on je rekao da postoje “dvije rupe” u dosadašnjim otkrićima Matejevog kretanja.

“Prva je taj izlazak iz bara u kojem su bili i koji nije snimljen… A druga, ustvari bitnija, je spuštanje Mateja prema prostoru koji izgleda kao terasa, širok je desetak metara i nalazi se pored rijeke Save. Nemamo tu snimku dalje, okolo je koso i moguće je da sklizneš i padneš. Pitao sam inspektora je li moguće odatle izaći, a da vas kamere ne zabilježe, rekao mi je da jeste”, naveo je Periš za FACE TV.

Istaknuo je i treću stvar – a to je signal Matejevog mobitela koji je lociran u blizini tzv. Ratnog ostrva između Save i Dunava

“Za 10-ak dana imat ćemo i jedan isječak i nadam se preciznijim informacijama”, naveo je Periš.

Na pitanje o kretanju njegovo sina te zašto je izašao van u majici kratkih rukava, Periš je odgovorio:

“Matej je uvijek nosio majice kratkih rukava ispod jakne, to je bio njegov stil. Kao roditelj, mislim da je otišao van da bi se vratio, o tome govori i zaustavljanje taksija… Znam da je prošlo 20 dana, ali dopustite mi, kao roditelj, ja ću vjerovati da je živ dok me drugi ne demantiraju”, emotivno je poručio Periš.

Govorio je i o svojoj porodici – te napomenuo da oni moraju sa svim ovim živjeti, te im je savjerovao da manje prate medije.

Periš je zaplakao na pitanje voditelja o tome kakav je njegov sin bio.

“Pitate oca koji traži sina kakav mu je bio sin koji je nestao. To je momak s kojim se ja ponosim. Nikada nije rekao da mu nešto treba, htio je sam ići do nekih ciljeva, radio je i studirao, imao djevojku. Sportaš, trenirao je svaki dan, na njega sam jako ponosan i svaki roditelj bi bio. Zašto se sve to dogodilo – ne znam. Nadam se da ću doći do nekih odgovora, i zagrliti ga. Prihvatit ću sve. Ja nisam važan, vjerujte mi, samo Matej. Ono što me boli je ta šansa za život za nekog ko ima 27 godina, ako ne bude toga, bit će mi teško…”, zaključio je Periš, prenosi Novi.

Facebook komentari