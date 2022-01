3 ŠOK POTEZA MISTERIOZNE SPLIĆANKE – Da li Maja, koju je Matej pokušao da kontaktira kobne noći KRIJE ODGOVOR NA NAJVAŽNIJE PITANJE?

Od dana kada mu se izgubio svaki trag, potraga za njim traje, a proteklih nekoliko dana, u javnosti se pojavilo ime djevojke koju je Matej pozvao kobne večeri.

Kako je otkriveno, riječ je o Splićanki Maji koja je u isto vrijeme bila u Beogradu kad i Matej sa njegovim društvom. Upravo te večeri kada je mladić nestao, on i njegovo društvo su vidjeli da je djevojka u Srbiji, pa ju je Matej pozvao, ali mu se ona, kako se za sada tvrdi, nije javila.

Misteriozna Splićanka je izazvala sumnje kada je, kako se navodi, promijenila svoj iskaz, potom je, navodno, u policiji izjavila da Matej koristi opijate, a zatim izbrisala društvene mreže i blokirala sve ljude koji imaju veze sa ovim slučajem. Da li možda ona zna gdje se Matej uputio te noći, za sada nije poznato.

Prvo je, kako je naveo izvor hrvatskog medija Večernji, izjavila da je spavala u trenutku kada je zvao, a potom da se čula sa njim dok je on bio u “Gotiku”, ali da ga ništa nije čula jer je bila buka u lokalu u kojem se nalazila u tom trenutku.

– Bio je to slučajan susret i ona mi je tada kratko rekla da se ona i Matej nisu čuli, ali da je imala njegov propušten poziv. Kaže da je spavala… Ali, to je bilo prije 23 sata kada je on bio spojen na WiFI mrežu i kad je bila zabilježena njegova posljednja aktivnost na WhatsAppu – rekao je Nenad Periš, otac nestalog Mateja.

Potom se pojavila druga verzija njene izjave nakon saslušanja u policiji.

– Maja je često u Beogradu, a navodno je na društvenim mrežama kačila slike provoda iz jednog kluba koji se nalazi blizu mjesta na kom je Matej nestao. Ne zna se da li je bila tamo i te večeri, ali se ne isključuje mogućnost da je Periš krenuo da se nađe s njom – izjavila je osoba iz istrage za Večernji i dodao: “Ona je, navodno, rekla da se javila na poziv i da nije čula šta joj Matej priča jer je bila glasna muzika u lokalu”.

Ona je potom blokirala je svakog ko ju je pitao za Mateja i nestala s mreža, što je dodatno “pogrijalo sumnje” da Splićanka zna “nešto više” obzirom da su njih dvoje prijatelji cijelog života. Tačnije, Matej i njen rođeni brat su odrasli zajedno.

Proteklih dana, hrvatski mediji su plasirali netačnu informaciju da je Splićanki, koja je u Srbiji, oduzet pasoš, što je kasnije demantovano. O svemu se oglasio i njen otac.

– Ona je bila na razgovoru u policiji, to mogu da vam potvrdim. Ali nema govora o tome kako joj je oduzet pasoš. Trebala bi iz Beograda za Split krenuti večeras ili sutra jer trenutno ima nekih problema s autom. Cijelo sam vrijeme s njom u kontaktu. Savjetovao sam joj da podnese tužbu protiv svih medija koji pišu da joj je oduzet pasoš – kaže otac devojke.

Osvrnuo se i na noć kada je Matej nestao.

– Moja kćer ni u jednom trenutku nije bila s tim momkom u nikakvom kontaktu. Poslao joj je te večeri poruku na Instagram u kojoj je napisao “Di si!”. Ali ona s njim nije uspostavila komunikaciju – kaže.

Inače, kako saznaje Slobodna Dalmacija, njegova supruga, mama djevojke o kojoj region bruji već danima, bila je učiteljica Mateju od prvog do četvrtog razreda u jednoj splitskoj osnovnoj školi, a Matej je s njihovim sinom bio dobar prijatelj. I on je trebalo da ode u Beograd, ali je odustao od puta jer im je nedavno u saobraćajnoj nesreći poginuo zajednički prijatelj pa mu nije bilo do veselja, prenosi Informer.

Facebook komentari