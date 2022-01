Matejevi prijatelji ispričali dvije verzije događaja: Šta se desilo kobne noći?

Kako se navodi, prijatelji nestalog Splićanina ispričali su dvije verzije priče.

Nakon što se delegacija hrvatske policije u utorak navečer vratila iz Beograda i obavila operativne razgovore s kolegama iz policije u Srbiji, dogovoreno je da će biti obavljeni razgovori s Matejevim prijateljima.

Najavio je to i Antonio Gerovac, pomoćnik glavnog načelnika policije i načelnik Uprave kriminalističke policije, piše Jutarnji.

Gerovac nije otkrio konkretno šta će policija da preduzme, ali sasvim sigurno će ponovo pročešljati sve, od njihovog odlaska u Beograd, boravka u Beogradu, odlaska Mateja iz noćnog kluba “Gotik” do prijave nestanka policiji.

Šestorica Matejevih prijatelja ispitana su 3. januara nakon čega su se vratili u Split i odbijali bilo kakve izjave za medije.

Po povratku su bili pozitivni na koronavirus i sada su, nakon prestanka samoizolacije, pozvani na ispitivanje u Split. Ispituju se u svojstvu građana radi davanja izjave, a kako je već prije rečeno, ni na koji način se ne dovode u vezu sa Matejevim nestankom. Svi su oni i poligrafski testirani i prošli su “detektor laži”, ali sasvim je moguće da i nakon ispitivanja u Splitu budu podvrgnuti istom testu.

Oni na njega ne moraju da pristanu, niti se rezultat tog testa može da se koristi kao bilo kakav dokaz, ali može biti indicija.

Hrvatska policija sasvim sigurno raspolaže svim izjavama koje su oni dali istražiteljima u Beogradu i to će im sigurno biti i smjernica prilikom ispitivanja, navodi list.

Podsećanja radi, dvije su verzije onoga što su oni rekli o razlogu Matejeva odlaska iz kluba. Prema jednoj to je bio odlazak do toaleta, ali oni fizički nisu vidjeli kada je napustio klub, do toga da ne znaju razlog njegovog odlaska.

To je sigurno nešto što će policija da rasvjetli i svaku eventualnu nelogičnost u njihovim iskazima, policija će se truditi da razjasni.

Facebook komentari