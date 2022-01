Đorđo Žujović ponovo napadnut jer je uništio mural zločinca Ratka Mladića

Žujović je inače u novembru prošle godine na uglu ulica Njegoševe i Alekse Nenadovića u Beogradu uništio mural sa likom ratnog zločinca Ratka Mladića.

On sada kaže da mjesecima unazad mnogo toga proživljava.

“Najnormalnije sam sjedio sa svojim društvom, kada mi je prišla nepoznata osoba iz šireg društva i upitala da li sam ja Đorđo Žujović, kada sam potvrdno odgovorio da jesam, krenuo je napad.

“Da mi “je*u majku” zbog Ratka Mladića, da me psuju, vrijeđaju, da mi prijete da će me sačekati ispred lokala i da će me prebiti. Mjesecima sve to traje, razne gluposti koje doživljavam, gdje sam sve gledao da izbjegnem. Međutim, ne mogu više zbog svoje okoline”, naveo je Žujović.

On je naveo da će ovo biti prvi napad koji će prijaviti policiji, kao i da će tražiti procjenu svoje bezbjednosti.

I u novembru je Žujović dobijao prijetnje zbog kojih je morao napustiti Beograd. prneosi “Radiosarajevo“.

