Novi detalji: Muškarac i žena ubijeni u Puli još u četvrtak. Sin ih upucao u garaži?

Kako pišu istarski portali, žrtve su Dario i Nada B., a počinitelj je njihov 38-godišnji sin V.B. Glas Istre objavio je kako je ubijeni Dario B. dugogodišnji radnik Uljanika u kojemu je bio i rukovoditelj. Motiv ubistva još nije poznat.

Podsjetimo, policija je informaciju o dva tijela u porodičnoj kući u Puli dobila jučer nešto nakon 16 sati.

“Sumnja se da je riječ o nasilnoj smrti, osoba koja se dovodi u vezu s ovim događajem nalazi se u policijskoj stanici”, rekla je glasnogovornica istarske policije Suzana Sokač, prenosi Index.

Ona nije htjela otkriti u kakvom su odnosu ubijeni i osoba koja se predala policiji, potvrdila je samo da se radi o članovima porodice. Nije htjela reći niti jesu li ubijeni supružnici kao ni detalje o oružju kojim su ubijeni.

No rekla je da u porodici, odnosno na toj adresi na kojoj se dogodilo ubistvo, nije bilo ranijih postupanja, ali i da je sin od prije poznat policiji, no ne po nasilnim kaznenim djelima. Sokač nije rekla niti kada se ubistvo dogodilo. Rekla je da se za to čekaju rezultati obdukcije.

Kako Glas Istre neslužbeno doznaje, Nada i Dario B. ubijeni su u četvrtak u večernjim satima i to u garaži iz vatrenog oružja. U prvim izvještajima jučer pisalo se da se ubistvo dogodilo jučer, dakle u petak poslijepodne, ali pogrešno je protumačena prva policijska vijest u kojoj je stajalo da su u 16:15 u Argonautskoj ulici pronađena dva mrtva tijela.

Glas Istre neslužbeno doznaje i da za sada nije poznato gdje se ubojica kretao nakon ubistva, niti što je radio u tih 20-ak sati između ubistva i prijave. Na policiju je došao tek u petak poslijepodne, malo prije 16 sati, zbog čega je policija pronašla tijela oko 16:15.

V.V. ima 38 godina i, koliko je poznato, živio je s roditeljima koje je ubio. Ima i sestru, za koju se također ne zna gdje je boravila u razdoblju prije nego što se njen brat prijavio na policiju. Danas u poslijepodnevnim satima osumnjičeni bi trebao biti prepraćen u pritvorsku jedinicu PU istarske, a moguće je da će već do kraja dana biti ispitan u ŽDO-u u Puli.

S obzirom na dosad poznate okolnosti, moguće je da će biti prijavljen za počinjenje dva teška ubistva. Za teško ubistvo zakon predviđa kaznu do 40 godina zatvora.

Facebook komentari