U Beogradu su imali dvije verzije priče:Matejeve prijatelje ponovno ispituje policija, ovog puta u Splitu, moguće je da će opet trebati na poligraf

Nakon što se izaslanstvo hrvatske policije u utorak navečer vratilo iz Beograda i obavilo operativne razgovore s kolegama iz policije u Srbiji, dogovoreno je da će se obaviti razgovori s Matejevim prijateljima. Najavio je to i Antonio Gerovac, pomoćnik glavnog ravnatelja policije i načelnik Uprave kriminalističke policije, piše Jutarnji list.

ODBIJAJU MEDIJE

– Ako bude potrebno, jedan, dva, sedam razgovora obavit ćemo s prijateljima Mateja Periša – rekao je među ostalim Gerovac, dodavši kako policija provodi još neke radnje vezano uz mobitel. Gerovac naravno nije otkrio sve što će policija poduzimati, ali sasvim sigurno će ponovo pročešljati sve, od njihova odlaska u Beograd, boravka u Beogradu, odlaska Mateja iz noćnog kluba Gotik do prijave nestanka policiji. Šestorica Matejevih prijatelja ispitana su 3. siječnja nakon čega su se vratili u Split i odbijali bilo kakve izjave za medije.

Po povratku su bili pozitivni na koronavirus i sada su, nakon prestanka samoizolacije, pozvani na ispitivanje u Split. Njih se ispituje u svojstvu građana radi davanja obavijesti, a kako je već prije rečeno, ni na koji način se ne dovode u vezu s Matejevim nestankom. Svi su oni i poligrafski testirani i prošli su “detektor laži”, ali sasvim je moguće da i nakon ispitivanja u Splitu budu podvrgnuti istom testu.

Oni na njega ne moraju pristati, niti se rezultat tog testa može koristiti kao bilo kakav dokaz, ali može biti indicija.

VUČIĆ KRITIZIRAO MEDIJE

Hrvatska policija sasvim sigurno raspolaže svim iskazima koje su oni dali istražiteljima u Beogradu i to će im sigurno biti i smjernice prilikom ispitivanja. Podsjećamo, dvije su verzije onoga što su oni rekli o razlogu Matejeva odlaska iz kluba. Prema jednoj to je bio odlazak na toalet, ali oni fizički nisu vidjeli kada je napustio klub, do toga da ne znaju razlog njegova odlaska.

To je sigurno nešto što će policija od njih nastojati rasvijetliti i svaki eventualni prijepor u njihovim iskazima policija će nastojati razjasniti. Kad je riječ o potrazi u Srbiji, i dalje se pretražuje tok Save i Dunava, posebno područje oko Velikog ratnog otoka. Nažalost, i dalje nema ishoda potrage koja će u subotu ući u 16. dan. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u četvrtak je u intervjuu RTS-u kritizirao i pisanje vladinih medija o slučaju nestanka Mateja Periša.

Otac Mateja Periša i dalje je u Beogradu i u kontaktu je s istražiteljima. Srbijanska policija objavila je rekonstrukciju kretanja Mateja Periša, ali još nije poznat razlog njegova odlaska iz kluba i je li ušao u rijeku, iako za to policija tvrdi da ima neke indicije, ali zasad s njima još ne izlazi u javnost, piše Jutarnji list.

