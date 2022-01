POTRAGA ZA MATEJEM PROŠIRENA NA JOŠ TRI GRADA: Evo kako policija traga za nestalim Splićaninom

U potragu, koja traje petnaesti dan, uključeni su pripadnici Policijske uprave za grad Beograd, policijske ispostave za bezbjednost na rijekama, pripadnici Žandarmerije, Policijske brigade i policijskih uprava Pančevo, Smederevo i Požarevac, saopštio je MUP.

Pripadnici PU Smederevo i riječna policija pretraživali su i levu i desnu obalu Dunava na dijelu vodotoka koji je pod nadležnošću smederevske policije. Riječ je o potezu od naselja Orešac, kako navode Novosti, pa nizvodno do ušća Velike Morave u Dunav. To je područje od 25 kilometara. Od Orešca na 1124 km do ušća Morave na 1103 kilometru vodotoka.

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci na kojima se vidi kako policija i danju i noću pretražuje rijeku i obalu i Dunava i Save. Policajci već 15 dana neumorno tragaju za mladim Splićaninom koji je nestao u noći između 30. i 31. decembra u Beogradu kod Beton Hale.

Potraga se nastavlja, uprkos snegu i ledu, pomoću termovizijskih kamera koje prikazuju policajcima šta se nalazi ispod snega i iza zidova napuštenih objekata. prneosi “Novi“.

Facebook komentari