Hrvatska policija razbila je sve teorije zavjere o Mateju i srpskoj policiji

Konferencija za medije dolazi nakon što su hrvatski policajci bili u Srbiji, gdje su ih tamošnji kolege upoznali s dosadašnjim tijekom istrage i potrage, piše Novi.

Iako javnosti nisu iznesene nove informacije o tijeku potrage, ako takve uopće i postoje, policija je ipak objavila neke važne stvari.

Najvažnije, policija zasad smatra da se u slučaju nestanka ne radi ni o kakvom nasilnom ili kaznenom djelu. Dakle, policija nema sumnjivaca ni ikakvih indicija da bi Matej Periš mogao biti žrtva zločina. Naravno, policija to ne može (ili ne želi) tvrditi sa stopostotnom sigurnošću, ali dosadašnji tijek istrage i potrage, a to traje gotovo već dva tjedna, ne daje im naslutiti ništa takvo.



Teorije zavjera pale u vodu

To je jako važno jer su time u vodu pale brojne teorije koje često graniče sa zavjerama, a koje se već danima šire po javnom prostoru te po hrvatskim i srpskim mainstream medijima.

Posljednjih desetak dana pojavio se cijeli niz teorija koje su, uvijek s upitnikom, aludirale na sve i svašta. Tako se pričalo o kamerama u klubu, odnosno nedostatku njih. Govorilo se i o sukobima, bilo s izbacivačima i osobljem kluba, bilo s mističnim Zadranima ili o tučnjavi/tučnjavama ispred kluba.

Srpska policija, a posljedično i hrvatska, koja je nahvalila rad srpskih kolega, u tim pričama ne vidi nikakve indicije. Moguće da je do nekakvih sukoba došlo, nije to rijetkost u noćnim klubovima, ali što se tiče policije, to s nestankom nema veze.

Hrvatska policija nema nijednu zamjerku na rad srpske

Govorilo se zatim o srpskoj policiji, Aleksandru Vulinu i njihovoj iskrenosti. Kad je na čelu policije osoba poput Aleksandra Vulina, onda zaista nije teško sumnjati u iskrenost i namjere. Nisu pomagali ni prošlost Aleksandra Vulina i njegovi navodni sastanci sa sumnjivim osobama upravo u Gotiku prije nekoliko godina. Takve teorije dodatno je podgrijavala činjenica da se nitko nikad iz Gotika nije javio imenom i prezimenom i predstavio javnosti.

Dodatno, javljale su se osobe koje su bile tu večer u klubu i time valjda postale relevantni svjedoci nečega, a koje su govorile o razvratnom ponašanju nekih drugih ljudi, ljudi koji s Matejem nemaju veze, nego ih veže činjenica da su se nalazili u istom klubu.

I takve priče policija je praktički demantirala. Hrvatska policija smatra da je srpska policija napravila sve što je u njihovoj moći te ne iznose nijednu zamjerku na njihov rad.

“Srpska policija poduzela je sve radnje koje se poduzimaju inače, angažirane su sve snage. Sve što se u takvim slučajevima poduzima, Srbija je poduzela. Intenzitet se i dalje nastavlja kao i prvog dana”, kazao je na presici pomoćnik glavnog ravnatelja policije i načelnik Uprave kriminalističke policije Antonio Gerovac.

Sporne snimke

Medijima su tako kružile i priče da su snimke planski puštane u srpske tabloide bliske Vučiću kako bi se javnost navelo na krivi trag. Gerovac na presici izražava žaljenje što su snimke uopće došle u javnost, ali daje naslutiti da postoji još jako puno snimki koje su pregledane.

“Sve što je dokazni materijal, a to su i snimke, nezahvalno je komentirati. Meni je žao što one izlaze van. Da ja sad tumačim što se na njima nalazi, to nije u redu. Srpska policija napravila je izniman posao u praćenju kretanja Mateja Periša. To je kilometar i više kretanja od izlaska iz kluba do ulaska u vodu. Pregledali su se sati i sati materijala. Snimke su detaljno pregledane, one se još obrađuju, izoštravaju, analiziraju”, kazao je Gerovac.

Ukratko, hrvatska policija ne sumnja u rad srpske policije te naglašavaju da se, koliko se zna, ne radi o kaznenom djelu.

Time da se ne radi o kaznenom djelu, opovrgnuli su i teorije o tome da Matej od nekoga bježi. O tome se također jako puno pisalo iako je već na dostupnim snimkama bilo jasno da Matej zapravo sporo trči te ništa nije ukazivalo na to da bi iza njega bio netko. Jedna od posljednjih teorija je priča o tobožnjoj osveti Grobara, navijača Partizana. Policijskom objavom da ne vide tragove ni naznake kaznenog djela, i ta je priča demantirana.

Potvrdili jednu važnu informaciju

Osim informacije da je policijska istraga isključila kazneno djelo, najvažnija je policijska informacija o snimci iz Save. Riječ je o snimci na kojoj netko navodno pliva u Savi, a koja se pojavila isti dan kad i ostale snimke. No, ta snimka nije potvrđena, odnosno otac Nenad Periš kazao je da se na snimci ne nalazi njegov sin.

Policija nije kazala tko se ili što nalazi na snimki, ali potvrdili su da je snimka autentična i da potječe od te večeri.

Policija nije detaljnije objasnila tu snimku. I o njoj se pričalo da je nastala mobitelom, ali je moguće da je netko naprosto mobitelom snimao monitor.

Jučer se pojavila posljednja teorija.

Riječ je o Mateju koji se spušta niz stepenice. To se vidi na zrnatoj i potpuno nejasnoj snimci. Pojedini mediji, kako srpski tako i hrvatski, pisali su da se radi o novoj snimci te su sugerirali da se na snimci vidi još netko.

Jučer objavljena “nova” snimka koja uopće nije nova i ništa ne dokazuje

Na kraju se ispostavilo da nije riječ ni o kakvoj novoj snimci. Riječ je o snimci nadzorne kamere s restorana Savanova, a koja se pojavila isti dan kad i većina snimki koje su se pokazale autentičnima. Netko je tu snimku zumirao mobitelom, snimio samo dio snimke te je pustio u javnost.

Policija ni tu ne vidi ništa sporno, odnosno nemaju nikakvog dokaza da se tu nalazila još jedna osoba ili više njih.

Naknadno se javila i srpska policija. Dva sata nakon hrvatskog MUP-a, vjerojatno u međusobnom dogovoru, oglasio se i srpski MUP. Oni su objavili detaljnu rekonstrukciju kretanja Mateja Periša, a pokazane su i neke snimke koje ranije nisu bile poznate javnosti.

“Vrijeme i mjesto kretanja objekta u Savi poklapaju s kretanjem Matejevog telefona”

Srpski MUP je naglasio da, prema snimkama i svemu što znaju, Periš na ulici nije komunicirao ni s kim osim s taksistom. Cijeli njegov put od Gotika do stepenica ispod restorana Savanova, gdje je zadnji put viđen, trajao je nešto manje od deset minuta. Srpski MUP demantirao je i priče o tome da je Periš lutao gradom sat vremena, objasnivši da je na jednoj snimci krivo vrijeme. To je izazivalo dosta zabune i raznih teorija u javnosti zadnjih dana.

Na kraju, srpski MUP komentirao je i snimku na kojoj se vidi da je nešto ili netko u Savi.

“Lociranjem Matejevog telefona preko baznih stanica indikativno je bilo kretanje jednog objekta u rijeci Savi. Vrijeme i trasa kretanja ovog objekta u rijeci poklapa se s kretanjem Matejevog telefona. U ovom kadru, prema ušću Save u Dunav, vidjet ćete objekt. Vrijeme i mjesto poklapaju se s kretanjem Matejevog telefona”, rečeno je na presici, prenosi Index.hr.

