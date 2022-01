Otac Tijane Jurić: U slučaju Matejevog nestanka nešto ne štima

IGOR JURIĆ, otac Tijane Jurić, djevojčice koja je oteta i ubijena 2014. u Srbiji, i osnivač zaklade koja nosi njeno ime i posvećena je nestaloj i zlostavljanoj djeci, komentirao je slučaj nestalog Mateja Periša i posebno istaknuo dvije stvari koje su, prema njegovim riječima, ključne za potragu koja je ušla u deveti dan.

Naveo je da je za ronioce koji pretražuju Savu i Dunav najvažnije da znaju gdje je Matej navodno upao u vodu, a da, s druge strane, ne postoji nijedan konkretan dokaz da je mladić iz Splita uopće u rijeci.

Kaže da se o dvije ključne stvari ne govori dovoljno

U razgovoru za Blic rekao je i da je zapostavljen snimak koji je objavljen prije nekoliko dana, a koji je plasiran kao video na kojem je prikazano kretanje nestalog Mateja Periša.

“Nekako su zapostavljene snimke u cijeloj priči, posebno onaj dio na kojem je osoba koja pliva u Savi. Ta snimka se tada pojavila, otac Nenad Periš rekao je da na dijelu snimki na kojem se vidi osoba koja pliva u rijeci nije njegov sin i od tada to kao da je zaboravljeno. Ne postavlja se ključno pitanje, tko je to snimao, a snimano je mobilnim telefonom, dok su ostali snimci s nadzornih kamera, kada je to snimljeno i na kraju krajeva, tko je ta osoba koja pliva u Savi? I zašto je to snimljeno? Kako se nitko time nije pozabavio?” kaže Jurić.

Kaže da je za policiju, odnosno ronioce, ključna stvar gdje je osoba koju traže upala u vodu.

“Razgovarao sam s roniocima i za njih je ključna stvar gdje je osoba upala u vodu. To je za njih ključni dokaz. A zapravo, ne postoji nijedan dokaz da je Matej upao u vodu. Ako nije upao u vodu, postavlja se pitanje zašto je to plasirano? Je li netko svjesno želio skrenuti istragu u drugu stranu? Dakle, tko je vlasnik tog snimka i tko je osoba koja pliva u vodi? Što se tu događa? Ovo su sasvim logična pitanja koja se sama nameću. Taj snimak mnogo toga može reći u smjeru pronalaska Mateja, ali i pokazati narušava li netko namjerno istragu”, navodi Igor Jurić,piše index.

Kroz priču s ocem Nenadom i prijateljima koji su u noći kada je Splićanin nestao bili s njim u klubu Gotik, Igor, kako kaže, ne vjeruje da je Matej bio pod utjecajem narkotika.

“Ono što je jako važno je gdje je zadnji put telefon lociran, gdje se isključio, na kojem mjestu je bazna stanica locirala telefon. Ako je to voda, onda ga ronioci lako mogu pronaći. Lokacija se daje na zadnje paljenje i gašenje telefona, a to nitko ne spominje. Što se događa s telefonom? Zadnji razgovori i SMS poruke mogu se skinuti, sve to može biti ključ slučaja. Dakle, imamo dvije ključne stvari koje nitko ne spominje: snimku čovjeka koji pliva u reci i telefon.

Kaže da su Matejevi prijatelji ipak došli u policiju prije nego što se misli

“Prvo je od 2:30 do 10 sati izgubljeno 7.5 sati, a kasnije od 10 do 18 sati dodatnih 8 sati. To je katastrofalan gubitak vremena za potragu za nestalom osobom. Dakle, oni (Matejevi prijatelji, op.a.) su već u 10 ujutro bili u policiji i prijavili nestanak. Tada im je rečeno da se raspitaju u bolnicama. Kada su to isprovjeravali, vratili su se u 18 sati u stanicu i rekli da njega nema. Onda je policija počela potragu. To je propust prijatelja…”, kaže otac Tijane Jurić za Blic.

U cijeloj priči, kako navodi, nešto ne štima. Mnogo je, kaže, kontroverzi.

“Ne postoji nijedna snimka na kojoj se vidi da on ulazi u vodu. Ne postoji snimka koja pokazuje da se vratio stepenicama. Ta stvar je jako čudna. Moram reći da u cijeloj priči nešto ne štima. Mnogo je kontroverzi. Gdje je ostatak snimaka, cijeli taj dio grada je pod kamerama. Nevjerojatno je da mu se odjednom gubi trag…”, navodi Igor i ističe da se divi Nenadu Perišu: “On daje jednu umirujuću poruku. Svaka mu čast i divim mu se na tome kako se drži… Ja nisam mogao tako.”

Facebook komentari