DETALJI HORORA U KOMŠILUKU: TIJELO SE RASPALO U STANU, NESNOSAN SMRAD SE ŠIRIO ZGRADOM

Muškarčevo se tijelo raspalo, a u stanu su pronađene i velike količine smeća.

U poluraspadnutom stanju u WC-u, na školjci. Onda znate koliko je dugo bio. Ne znam koliko vremena treba da se takvo stanje dogodi – rekla je stanovnica spomenute zgrade Jadranka Dejanović, piše Dnevnik.hr.

Samo da mu je krevet bio OK, a okolo sve smeće…. Slike su katastrofa. Ja kad sam to vidio… To je katastrofa – rekao je stanovnik zgrade Nediljko Banović za Novu TV.

Stanari sumnjaju da su žohari i druge štetočine u njihovu zgradu nahrupili upravo zbog tog smeća. Rekli su da se s njima bore već duže vrijeme.

Primijetila sam prije par dana žohare. Bili su po podu, tamo isto na zidu – rekla je stanovnica zgrade Marija Uglešić.

Kad izlaziš, stalno moraš posprejati po zidu. Mislimo da je to potencijalna zaraza – rekao je stanovnik zgrade Darko Vukomirović. prenosi hayat

