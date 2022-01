Evo šta je saznao od Matejevih prijatelja: Ponovo se oglasio Nenad Periš, progovorio o svim okolnostima

Nenad Periš, otac nestalog mladića, u razgovoru za Nova.rs, govori o svim okolnostima koje prate slučaj, i zahvaljuje se na podršci koja stiže njegovoj porodici proteklih dana.

“Nema nekih novih saznanja, policija nastavlja potragu i sve istražne radnje za Mateja i tokom praznika. Dao sam sekret za DNK identifikaciju. Bio sam u policiji, rekli su mi da se potraga nastavlja, što je dobro. Akcenat je na Savi, odnosno na koritu i njenim obalama. Bili su i psi, tako da se vide aktivnosti”, rekao je Periš.

Nestanak 27-godišnjeg Mateja pratile su čudne okolnosti, a gotovo da se svakog dana pojavi neka nova informacija i nada da će slučaj konačno biti riješen.

Periš, inače međunarodni vaterpolo sudija osvrnuo se na navode da je kobne večeri u klubu „Gotik“, gdje je posljednji put viđen njegov sin, izbio izvjesni sukob.

“Ja mogu reći ono što sam doznao od Matejevih prijatelja, a to je da nikakvih fizičkih sukoba oni nisu vidjeli i imali u lokalu u vremenu kada je nestao. Nisam čitao šta se piše, jer su moje informacije isključivo vezane za policijske izvještaje. To je ono što mogu reći”, ističe otac mladića.

Također je dodao:

“Svako ko zna Mateja, znao bi odgovor na ovo pitanje. Matej je, zasigurno, momak koji je, prije svega, sportista. On je momak koji je bio u treningu, nije pušač. Mlad čovjek koji je imao svoj put, završio je fakultet, bavio se sportom, preko ljeta vozio brodove.. Nisam čitao šta se pisalo, ali o tim navodima mogu reći da sam siguran da on to ne uzima i da to nije posljedica ove tragične situacije. Matej je primjeren mladi čovjek, posvećen svom poslu. Oni su došli u Beograd da proslave i da se zabavljaju.. Ako je nešto bilo, to je jedino al*ohol”, zaključio je Periš.

Facebook komentari