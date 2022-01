Dva zemljotresa sinoć u susjedstvu, i građani BiH osjetili potres

Potres magnitude 2 po Rihteru osjetio se u četvrtak navečer u 23.46 na području Banije. Epicentar je, prema EMSC-u, bio deset kilometara južno od Siska na dubini od 11 kilometara, prenosi Novi.

M2.0 #earthquake (#potres) strikes 10 km S of #Sisak (#Croatia) 11 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/fUobVoQuHf

