“VIDIO SAM OBEZBJEĐENJE KAKO ‘IZNOSI’ DVOJICU MLADIĆA”: Detalji incidenta u Gotiku – BILI SU ONESPOSOBLJENI

U izjavi je naveo kako je obezbeđenje reagovalo uobičajno kako reaguje u sličnim situacijama, ali da nije primetio da se dogodilo bilo kakvo nasilje.”Incident kojem sam prisustvovao desio se nakon Cobijevog nastupa, oko sat vremena posle ponoći. Najpre sam primetio metež u zadnjem delu kluba. Taj deo prostora je delimično ‘skriven’, nalazi se neposredno iza bine, u blizini dva velika šanka. Nisam video tuču, ali jesam pometnju koja je izgledala kao ‘intervencija’ obezbeđenja, tipična, uostalom, za beogradske klubove. Pomerio sam se u stranu kako bih propustio trojicu zaposlenih u obezbeđenju koji su ‘iznosili’ bar dvojicu mladića”, ispričao je očevidac koji je insistirao na anonimnosti.

Za mladićem iz Splita se aktivno traga već 6. dan. On dodaje da obezbeđenje nije tuklo te mladiće koje je iznelo napolje.

“Nisam video ni da su povređeni, mada su izgledali pijano, ali su im ruke bile ‘u poluzi’, onesposobljene tako da ne mogu da zadaju udarac. Sproveli su ih praktično kroz celi klub, u pravcu izlaza. Sve je bilo gotovo za manje od pet minuta. Ne tvrdim da je među njima bio i Matej, ali incident se poklapa sa vremenom njegovog nestanka”, kaže jedan od gostiju kluba.

Podsećamo, Matej Periš (27), mladić iz Splita nestao je u noći između 30. i 31. decembra u Beogradu. On je sa prijateljima bio u klubu “Magacin”, bivšem klubu “Gotik”, a oko 2.30 časova je otišao do toaleta. To je bio poslednji put da su ga drugovi videli,prenosi Mondo

