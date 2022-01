U SVE JE UMJEŠANA JEDNA DJEVOJKA! Prijatelji otkrili šta se dešavalo u klubu “Gotik” – izbio je INCIDENT

Večernji list u sredu je stupio u kontakt s jednim od najbližih Matejevih prijatelja. Reč je o 29-godišnjem Splićaninu koji s Perišem dugi niz godina radi kao skiper.S Matejem sam u komunikaciji svakodnevno. Nije mi govorio da planira da ide u Beograd. Mislim da se to dogodilo iznenada. Pao je valjda nekakav dogovor među ekipom. Hteli su negde da odu zajedno i dobro da se provedu. U Splitu je noćni život usred pandemije relativno slab, a postoji dugogodišnja tradicija odlaska u Beograd među mlađim generacijama. Jednostavno su tamo izlasci bolji, više je života i više je zabave. To je bio jedini motiv zbog kojeg su oni otišli u Srbiju – priča sagovornik.

On tvrdi kako je Periš voleo život i izlaske, ali to nikad nije prelazilo granice dobrog ukusa ili ustaljenih društvenih obrazaca.

– Čujte, mi smo mladi, naravno da vikendom volimo izaći. Kao i svi naši vršnjaci. Da li nekad znamo preterati s pićem? Da. A, recite mi, kako izgleda prosečan izlazak vikendom? Ljudi piju vodu? Dakle, treba reći da je Matej izlazio i nikad nije bio vezan uz drogu ili ikakve opijate iako smo mi kao skiperi svakodnevno u doticaju s tom pričom. Bogati turisti ili grupe tinejdžera nas gotovo uvek pitaju gde mogu nabaviti marihuanu, kokain i slično. Tako naprosto izgleda rad u turizmu. Tu nije baš ništa čudno. Međutim, mi se time ne bavimo niti smo se ikad bavili – kaže on.

– Matej nije bio ništa od toga. On je zdrav momak koji je tokom izlaska isključivo pio viski. Matej i ostatak ekipe bili su na večeri u jednom beogradskom restoranu tog popodneva. Video sam slike s večere. Tada su već, verovatno, bili pripiti.

– Nakon toga otišli su u klub Gotik i tada se dogodio ta misterija puna rupa. Ono što pouzdano znam od ljudi koji su bili tamo je da je u klubu bila i jedna ekipa iz Zadra. Poznato je da su Splićani i Zadrani veliki prijatelji i da su jedni i drugi u Srbiji dobrodošli. Oni su se međusobno častili i družili. Međutim u jednom je trenutku došlo do incidenta između dve ekipe, a mislim da je s tim povezana i jedna devojka.

– Matej i prijatelji pili viski. U jednom je trenutku Matej odlučio bocom viskija da počasti ekipu, ali problem je nastao oko zbrajanja računa. Tu se ne može znati tačna istina, ali ja sam čuo iz prve ruke za priču prema kojoj su konobari preračunali iznos i pokušali da naplate višestruko veći iznos. Tu je došlo do verbalne prepirke s konobarima, a navodno su Splićani i Zadrani jedni drugima u tom haosu nešto počeli prebacivati.

– Ko zna kakve su sve reči tada pale i kome je možda pala roletna na oči. Nakon toga u priču su se uključili redari i Matej panično izlazi iz kluba. Ne razumem zašto se taj detalj u medijima i policijskim krugovima uporno prećutkuje, a sasvim je jasno da je to bio okidač za sve dalje što se dogodilo – tvrdi Perišev prijatelj.

On kaže da je moguće da je došlo do onog klasičnog obračuna u noćnom klubu, pijanog bahaćenja i nekih pretnji. Međutim ostaje misterija zašto je samo Matej istrčao iz kluba i što je time hteo da postigne.

Na pitanje medija sumnja li na to da je Matej bio pod uticajem nekih opijata, njegov prijatelj tvrdi da ne može sa sigurnošću tvrditi.

– Koliko znam, ekipa iz Zadra nešto je konzumirala. Da li se sada dogodila situacija da je neko nekome nešto iz čiste zabave ponudio – ne znam. Da li je Matej probao neku halucinogenu drogu nakon čega ga je “okrenulo naopako”? Ne znam. On nije taj đir verujte mi. Ali sve je moguće, bilo je kasno, svi su već popili i bila je usijana atmosfera… Ali ako bismo i hipotetski tvrdili da je Matej probao nešto što ga je “izbilo iz cipela”, ostaje pitanje zašto je izašao sam i kako to da je baš samo njega okrenulo – tvrdi K. F.

On ga je vrlo jasno prepoznao na snimcima beogradskih nadzornih kamera koje su procurile u javnost.

– Ja još uvek gledam te snimke i prolaze me trnci. Ja ga prepoznajem vrlo jasno. To je on. To je njegov hod. Gledam svog prijatelja, ali kao da ga ne prepoznajem. Zašto tako trči? Nikad ga takvog nisam video. Nikad. Na prvu bih rekao da je možda bežao od nekoga, nekoliko puta na snimku okrenuo je pogled iza sebe, kao da je hteo da pobegne na sigurno… – rekao je on,prnosi Srbijadanas

Dodaje kako se iz same fizionomije Mateja Periša odmah može odbaciti tvrdnja o drogama.

