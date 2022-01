Cobi je nastupao u Gotiku u noći kad je nestao Matej. Pjevač se sad oglasio

“Bila je super atmosfera, ali zaista ništa nisam primijetio. Nikakva frka nije bila, baš ništa nisam primijetio. Nisam vidio to društvo, bio sam u jednom mjestu i to je to. Ništa nije bilo čudno, odradio sam nastup, bio je kao i svaki drugi”, rekao je Cobi za 24sedam i dodao da je jako potresen zbog ovog slučaja.

“Malo mi je teško pričati o svemu tome, sve to mi je strašno. Vidio sam i snimke koje su objavljene, nemam riječi. Jezivo je to, i tim roditeljima… Ne znam što bih rekao”, izjavio je pjevač. prenosi “Index“.

