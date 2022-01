U SAVI JE NEKO DRUGI! OTAC NESTALOG SPLIĆANINA TVRDI: Nikad nisam rekao da je na snimku na kojoj neko pliva moj sin!

I dalje traje velika potraga za Matejem Perišem iz Splita.

On je posljednji put viđen u ranim jutarnjim satima 31. decembra. Tu noć s prijateljima bio je u noćnom klubu i u jednom trenutku je nestao.

U međuvremenu se pojavilo više snimaka. Na nekoliko snimaka vidi se mladić kako trči ulicama Beograda i zaustavlja taksi koji ga ne prima. Nenad Periš, otac nestalog Mateja, kazao je da je na tim snimcima njegov sin.

Postoji još jedna snimak na kojoj se vidi neko kako pliva u Savi. Slobodna Dalmacija objavila je kako im im je otac potvrdio da je i na tom snimku njegov sin.

Nenad Periš za Index je sad to demantovao. Potvrdio je da je mladić koji trči ulicama zaista njegov sin, ali kaže da nikad nije kazao da je on na snimku na kojoj nepoznata osoba pliva u Savi.

“Ne znam što je Slobodna objavila, ali nije na svim snimcima koje su se pojavile Matej. Uz snimke na kojima je on se dovode u vezu i neke koje nemaju nikakve veze s Matejem i ne znam zašto se to radi.

Ja za snimak na kojoj neko pliva u Savi nikada nisam rekao da je na njoj Matej. Uopše ne vjerujem da je to snimak od te večeri. Ja sam se interesovao jer me to zanimalo koja je temperatura vode bila te večeri i bila je pet stepeni. Ja sam vaterpolista, cijeli život sam u vodi i nema šanse da tako plivate na temperaturi od pet stepeni ni u ronilačkom odjelu, kamoli bez”, kazao je za Index.hr.

“Na snimcima na kojima trči i zaustavlja taksi je moj Matej, to vam mogu potvrditi. Dalje ne želim to više komentarisati. Treba prepustiti policiji da odradi svoje jer se na ovakav način, ubacivanjem i nekih drugih snimaka, samo otežava potraga. Ti policajci moraju se probiti kroz šumu sniimaka, sve to pregledati, takve stvari im sigurno ne pomažu. Još jednom želim iskazati veliku zahvalnost MUP-u Srbije, mislim da vrlo profesionalno rade svoj posao”, rekao je Periš.

“Imam nebrojeno poziva medija, ali ja u ovoj priči nisam bitan. Bitno je da istraga ide u svom smjeru i da se Matej pronađe”, dodaje Nenad Periš, prenosi Kurir.

