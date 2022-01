Otac nestalog Mateja nije mogao suzdržati suze: Na snimcima je moj sin

“Mogu potvrditi da je na objavljenim snimkama uistinu moj sin i to i na onima u gradu gdje trči i traži taksi kao i na onima kako pliva u vodi. Ja samo znam da se u klubu ništa pogibeljno nije događalo po njega, ali još uvijek ne možemo rekonstruirati što se događalo poslije i kakav je kontekst koji bi objasnio ovo snimljeno.

Kada sam dolazio u Beograd imao sam loš osjećaj da se neće sve ovo dobro završiti, ali kako vrijeme prolazi, moje nade su sve veće. Nisu ogromne, prošlo je četiri dana već, ali ne kopne. Pitaju me zašto policija nije angažirala ronioce? Sava je duboka četiri-pet metara i nije to more da se prostor može ograditi, a i nije bilo neke informacije s brodova da bi bio potreban angažman ronilaca. Pohvalite sve ljude na gostoprimstvu i srdačnosti ovdje u Beogradu kao i policiju koja ozbiljno radi svoj posao”, rekao je Periš.

Također, kazao je da Matej nije viđen u Rumi.

“Mogu vam potvrditi da informacije o tome da je Matej viđen na području Rume nisu točne. Policija je provjerila te informacije. U svakom slučaju, zahvaljujem svima koji su se javili s bilo kakvom informacijom, a ni sam nisam mogao vjerovati koliko se javilo ljudi u Srbiji, ali javljaju mi se i iz Hrvatske, iz drugih zemalja u želji da pomognu da pronađem sina. Ja vjerujem policiji u Srbiji, vjerujem u stručnost tih ljudi, te ni na koji način ne želim utjecati na njihovu istragu. Stoga molim i medije da se za sve informacije obrate MUP-u Srbije. U policiji sam se i osobno uvjerio da su angažirali sve raspoložive snage u potrazi za Matejem, da na tome rade svi – od riječne, prometne, kriminalističke policije – i da je cjelokupni sastav policije uključen u potragu. Molim Boga i za njih i za to da se nađe Mateja”, rekao je Jutarnjem listu u ponedjeljak poslijepodne Nenad Periš, otac nestalog mladića Mateja Periša, koji je i dalje u Beogradu i prati razvoj potrage za svojim sinom koji je zadnji put viđen 30. decembra.

S Nenadom Perišem razgovorali su prije nego što su se pojavile snimke na kojima se vidi mladić koji trči ulicama, pokušava zaustaviti taksi, te kasnije pliva u Savi, a za koje tabloid Alo tvrdi da su posljednje snimke mladog Splićanina.

No, takav zaključak je ipak preuranjen jer, prije svih, snimke trebaju – ako već i nisu – pregledati kriminalisti te pokušati rekonstruirati kretanje mladića sa snimke, te osobe s kojima je eventualno kontaktirao, od taksista do prolaznika.

“Najvažnije je da istraga ima svoje ciljeve, a ja imam ogromno povjerenje u njihov rad”, rekao je u telefonskom razgovoru Nenad Periš, koji na kraju razgovora nije mogao suzdržati suze.

“Ja ostajem ovdje dok ne nađem svog sina, pa makar ga morao i zadnji puta poljubiti i vratiti natrag u Split i Hrvatsku”, rekao je kroz suze.

Matej je s društvom otišao u Beograd gdje su planirali dočekati Novu godinu. S porodicom se zadnji put čuo u četvrtak 30. decembra kasno poslijepodne, oko 17 sati. Navečer je s društvom izašao na večeru u popularnu Beton halu. Radi se o kompleksu s nizom ugostiteljskih objekta uz rijeku Savu u Karađorđevoj ulici. Upravo zato, društvo iz Splita nije moralo ići daleko, već su nakon večere njih sedmorica produžili u klub Gotik koji se nalazi u istom kompleksu.

Iza ponoći, oko 2,30 sati primijetili su da među njima nema Mateja, a kad se nije pojavio u apartmanu, policiji su njegov nestanak prijavili na Staru godinu oko 18,30 sati i od tada za njim traje potraga koja još uvijek nije dala rezultate.

Hoće li snimke koje su se danas popodne pojavile, pomoći u rasvjetljavanju njegova nestanka, zasad je neizvjesno, ali u svakom slučaju i one su putokaz policiji u potrazi – možda jedan od značajnijih koji se dosad pojavio.

